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Успенський піст-2021: що ні в якому разі не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 серпня, 14:27
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В суровий літній Успенський піст, окрім обмежень в їжі, в жодному разі не можна вінчатися, ворожити, позичати гроші і краще відмовитися від інтимної близькості.
Головні заборони на Успенський піст
Головні заборони на Успенський піст / Фото: Pexels

14 серпня розпочинається Успенський піст. А це означає, що православні віруючі вступають в один із чотирьох багатоденних постів у році.

Цей піст установлений в пам'ять про значиме церковне святоУспіння Пресвятої Богородиці, яке відзначається після закінчення посту, 28 серпня.

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Успенський піст, незважаючи на свою нетривалість, вважається суровим і поступається лише Великому посту.

Успенський піст: що не можна, а що можна їсти

Як і під час інших постів, Успенський піст вимагає повного виключення з раціону м'яса і м'ясних страв, молока і молочних продуктів, а також риби і яєць.

Крім цього в багато днів Успенського посту під забороною гаряча, варена їжа з олією, дозволено лише сухоядіння.

В Успенський піст дозволено їсти овочі та зелень, а також ласувати свіжими ягодами, на які багате літо.

Але навіть фрукти в перші дні посту під забороною, до самого Преображення Господнього або Яблучного Спаса, 19 серпня – яблука дозволено їсти після освячення в церкві у це свято.

А ось в свято Преображення Господня дозволено послаблення посту: можна їсти рибу, гарячу їжу з олією і випити трохи вина.

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Успенський піст: що не можна робити

  • У період посту не прийнято грати весілля, тому що церква не проводить обряди вінчання;
  • Також під час Успенського посту вважається гріхом інтимна близькість – православна церква закликає віруючих за благочестивою традицією утримуватися від подружніх стосунків;
  • У період посту не варто позичатии гроші;
  • Церква забороняє випивати - можна лише пригубити вино на церковне свято;
  • Під час Успенського посту забороняється ворожити;
  • Також у дні посту не можна скандалити, лаятися, заздрити, бажати комусь зла. Краще провести цей час на самоті і почитати молитви.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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