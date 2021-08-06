Успенський піст-2021: що ні в якому разі не можна робити

В суровий літній Успенський піст, окрім обмежень в їжі, в жодному разі не можна вінчатися, ворожити, позичати гроші і краще відмовитися від інтимної близькості.

Головні заборони на Успенський піст / Фото: Pexels

14 серпня розпочинається Успенський піст. А це означає, що православні віруючі вступають в один із чотирьох багатоденних постів у році.

Цей піст установлений в пам'ять про значиме церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначається після закінчення посту, 28 серпня.

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Успенський піст, незважаючи на свою нетривалість, вважається суровим і поступається лише Великому посту.

Успенський піст: що не можна, а що можна їсти

Як і під час інших постів, Успенський піст вимагає повного виключення з раціону м'яса і м'ясних страв, молока і молочних продуктів, а також риби і яєць.

Крім цього в багато днів Успенського посту під забороною гаряча, варена їжа з олією, дозволено лише сухоядіння.

В Успенський піст дозволено їсти овочі та зелень, а також ласувати свіжими ягодами, на які багате літо.

Але навіть фрукти в перші дні посту під забороною, до самого Преображення Господнього або Яблучного Спаса, 19 серпня – яблука дозволено їсти після освячення в церкві у це свято.

А ось в свято Преображення Господня дозволено послаблення посту: можна їсти рибу, гарячу їжу з олією і випити трохи вина.

Успенський піст: що не можна робити

У період посту не прийнято грати весілля , тому що церква не проводить обряди вінчання;

, тому що церква не проводить обряди вінчання; Також під час Успенського посту вважається гріхом інтимна близькість – православна церква закликає віруючих за благочестивою традицією утримуватися від подружніх стосунків;

– православна церква закликає віруючих за благочестивою традицією утримуватися від подружніх стосунків; У період посту не варто позичатии гроші ;

; Церква забороняє випивати - можна лише пригубити вино на церковне свято;

- можна лише пригубити вино на церковне свято; Під час Успенського посту забороняється ворожити ;

; Також у дні посту не можна скандалити, лаятися, заздрити, бажати комусь зла. Краще провести цей час на самоті і почитати молитви.

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