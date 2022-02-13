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Валентинки для кожного знака зодіаку: 12 варіантів із фото, кому яку подарувати

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 лютого, 17:12
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Щоб привітання з Днем святого Валентина сподобалося вашій половинці, оберіть валентинку за знаком зодіаку.
Валентинки для кожного знака зодіаку на День святого Валентина
Валентинки для кожного знака зодіаку на День святого Валентина / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Вже завтра, 14 лютого , настане романічне свято закоханих День святого Валентина-2022.

Раніше ми розповідали, як зробити прикольну висувну валентинку. А зараз пропонуємо обрати та підготувати валентинку , яка найбільше підійде для привітання, виходячи зі знаку зодіаку вашої коханої людини.

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Яку валентинку подарувати всім знакам зодіаку

  • Овен

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за знаком зодіаку / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за знаком зодіаку / Фото: pinterest

Це вогненний знак зодіаку – і цим, мабуть, усе сказано. Він може нескінченно спостерігати за вогнем , тож подарувавши валентинку у вигляді свічки, ви не помилитеся. А якщо ви підберете ефектний і не надто нав'язливий аромат – Овен буде щасливим.

  • Телець

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

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Земний знак Телець схильний до ґрунтовності та комфорту. Так що ви потішите його, якщо ваша валентинка буде зроблена власноруч і до того ж принесе користь у побуті – наприклад, обробна дошка чи фоторамка.

  • Близнята

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Легкість на підйом, політ фантазії , мінливість настрою – головні риси цього повітряного знака. Птахи, зображені на листівці, або валентинка, складена із сотні метеликів – найкращий варіант привітання.

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  • Рак

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Чуттєвий, вразливий і трохи замкнутий Рак може відразу навіть не висловити своє захоплення, але із задоволенням повертатиметься до вашого подарунка. Романтична валентинка у техніці скрапбукінг із безліччю деталей – чудовий варіант.

  • Лев

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Цей яскравий вогненний знак любить блищати, підкорювати та незмінно бути в центрі уваги . Він оцінить ваш подарунок, якщо це буде не просто листівка, а прикраса у вигляді серця, яку він зможе демонструвати оточуючим.

  • Діва

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Діва за натурою своєю – майстриня, тож їй однозначно сподобається подарунок, зроблений власноруч , причому ексклюзивний. Нехай це буде валентинка, зшита із клаптиків, вишита, в'язана або зіткана з ниток.

  • Терези

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Нехай ваша листівка-валентинка подарує цьому знаку відчуття легкості, польоту та врівноваженості. Зробіть серце із крильцями і обов'язково побажайте, щоб ваше кохання окриляло .

  • Скорпіон

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Це найпристрасніший, велелюбний і непередбачуваний знак. Він здатний дивувати, підкорювати, епатувати, але й не проти бути здивованим своєї половинкою. Подаруйте йому реалістичне серце , а чорний – його улюблений колір.

  • Стрілець

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Вразливий і легкозаймистий знак, для якого романтика та екзотика – найкраще поєднання при виборі валентинки. Стрільцю не так важливий сам подарунок, як обстановка й атмосфера , в якій він поданий. Тож фантазуйте!

  • Козоріг

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Цей знак зосереджений на реальних речах і робить ставку на стабільність, обґрунтованість і практичність. При цьому він не позбавлений спокус . Подаруйте йому гарну ексклюзивну солодку валентинку, наприклад, пряник.

  • Водолій

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Повітряному знаку – повітряна валентинка . Нехай він опиниться у своїй стихії. Можна навіть у прямому сенсі слова. Намалюйте кульки на листівці, складіть із них композицію або ж зробіть валентинку зі справжніх надувних кульок.

  • Риби

Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest
Яку валентинку подарувати на День святого Валентина за зодіаком / Фото: pinterest

Цьому знаку легко догодити, якщо при виготовленні валентинки ви дотримуватиметеся принципів натуральності . Пропонуємо такий варіант: мішечок-сердечко із лляної тканини або мішковини, наповнений ароматними травами та спеціями.

Раніше ми розповідали, як зробити фотозону на День Валентина-2022: ТОП-14 ідей для незабутніх фотографій. .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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