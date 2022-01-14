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Васильєв день: колоритні картинки, листівки та привітання з іменинами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 січня, 06:10
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Сьогодні Василі приймають вітання з днем ангела: привітайте всіх своїх знайомих іменинників.
Васильєв день: красиві картинки, листівки, привітання з іменинами та днем ангела
Васильєв день: красиві картинки, листівки, привітання з іменинами та днем ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

14 січня – багатий на свята день. Народ зустрів Старий Новий рік, у церкві відзначають Обрізання Господнє. А всі чоловіки на ім'я Василь святкують свої іменини, тому що настав Васильєв день .

Це свято відзначається на згадку про святого церковного письменника і богослова Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Не забудьте привітати рідних, знайомих та друзів із цим ім'ям у день ангела Василя. А ми підготували для вас найкращі вітання з іменинами для Василя , а також прикольні картинки, ефектні листівки та вірші.

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Ім'я Василь перекладається як "царственний". Його володарі – люди владні, активні, які не бояться труднощів і при цьому вони безкорисливі та уважні, з розвиненим почуттям обов'язку, вірності та справедливості, а тому вони не терплять компромісів.

Найкращі вітання Василеві з днем ангела у віршах

***

Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.

Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.

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З Днем Василя: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З Днем Василя: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!

Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Добра, позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!

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Васильєв день: картинки та привітання / Фото: pinterest
Васильєв день: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных – тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.

З днем ангела Василя: вітальні листівки / Фото: pinterest
З днем ангела Василя: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!

Листівки та картинки у День Василя / Фото: pinterest
Листівки та картинки у День Василя / Фото: pinterest

***

Бог есть везде, он есть повсюду.
Бог создал тело, создал душу.
Он сотворил мир красоты
И бесконечной доброты.
И мне хотелось, чтоб отныне
Мой самый нежный и любимый,
Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,
Мой драгоценнейший Василий
Творил добро всегда, везде,
Не оставлял людей в беде.
Поступки совершал разумно,
Был честным, добрым, нежным, умным.

Привітання з Днем святого Василя: яскраві картинки / Фото: pinterest
Привітання з Днем святого Василя: яскраві картинки / Фото: pinterest

Красиві вітання Василю з іменинами у прозі

***

Василю! Нехай буде тобі відомо, що твоє велике ім'я перекладається як цар. Я бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі, коханні та стосунках. Нехай усе складається воістину по-царськи, а успіх не оминає тебе. З днем ангела тебе, Василю!

Добрі побажання у Васильєв день: листівки та картинки / Фото: pinterest
Добрі побажання у Васильєв день: листівки та картинки / Фото: pinterest

***

Поспішаю привітати з іменинами найдобрішого та найщирішого чоловіка – Василя! Хочу побажати великого успіху та вірної удачі на життєвому шляху, величезного щастя, стабільного благополуччя, міцних сил, богатирського здоров'я, ніжного кохання та вірних друзів!

Васильєв день 2022: картинки та привітання / Фото: pinterest
Васильєв день 2022: картинки та привітання / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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