Васильєв день: колоритні картинки, листівки та привітання з іменинами

14 січня – багатий на свята день. Народ зустрів Старий Новий рік, у церкві відзначають Обрізання Господнє. А всі чоловіки на ім'я Василь святкують свої іменини, тому що настав Васильєв день .
Це свято відзначається на згадку про святого церковного письменника і богослова Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Не забудьте привітати рідних, знайомих та друзів із цим ім'ям у день ангела Василя. А ми підготували для вас найкращі вітання з іменинами для Василя , а також прикольні картинки, ефектні листівки та вірші.
Ім'я Василь перекладається як "царственний". Його володарі – люди владні, активні, які не бояться труднощів і при цьому вони безкорисливі та уважні, з розвиненим почуттям обов'язку, вірності та справедливості, а тому вони не терплять компромісів.
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Найкращі вітання Василеві з днем ангела у віршах
***
Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.
Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.
***
Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!
Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Добра, позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!
***
Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных – тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.
***
Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!
***
Бог есть везде, он есть повсюду.
Бог создал тело, создал душу.
Он сотворил мир красоты
И бесконечной доброты.
И мне хотелось, чтоб отныне
Мой самый нежный и любимый,
Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,
Мой драгоценнейший Василий
Творил добро всегда, везде,
Не оставлял людей в беде.
Поступки совершал разумно,
Был честным, добрым, нежным, умным.
Красиві вітання Василю з іменинами у прозі
***
Василю! Нехай буде тобі відомо, що твоє велике ім'я перекладається як цар. Я бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі, коханні та стосунках. Нехай усе складається воістину по-царськи, а успіх не оминає тебе. З днем ангела тебе, Василю!
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Поспішаю привітати з іменинами найдобрішого та найщирішого чоловіка – Василя! Хочу побажати великого успіху та вірної удачі на життєвому шляху, величезного щастя, стабільного благополуччя, міцних сил, богатирського здоров'я, ніжного кохання та вірних друзів!
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