Васильєв день: колоритні картинки, листівки та привітання з іменинами

Сьогодні Василі приймають вітання з днем ангела: привітайте всіх своїх знайомих іменинників.

Васильєв день: красиві картинки, листівки, привітання з іменинами та днем ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

14 січня – багатий на свята день. Народ зустрів Старий Новий рік, у церкві відзначають Обрізання Господнє. А всі чоловіки на ім'я Василь святкують свої іменини, тому що настав Васильєв день .

Це свято відзначається на згадку про святого церковного письменника і богослова Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Не забудьте привітати рідних, знайомих та друзів із цим ім'ям у день ангела Василя. А ми підготували для вас найкращі вітання з іменинами для Василя , а також прикольні картинки, ефектні листівки та вірші.

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Ім'я Василь перекладається як "царственний". Його володарі – люди владні, активні, які не бояться труднощів і при цьому вони безкорисливі та уважні, з розвиненим почуттям обов'язку, вірності та справедливості, а тому вони не терплять компромісів.

Найкращі вітання Василеві з днем ангела у віршах

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Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.



Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

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З Днем Василя: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!



Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Добра, позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

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Васильєв день: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных – тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

З днем ангела Василя: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

Листівки та картинки у День Василя / Фото: pinterest

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Бог есть везде, он есть повсюду.

Бог создал тело, создал душу.

Он сотворил мир красоты

И бесконечной доброты.

И мне хотелось, чтоб отныне

Мой самый нежный и любимый,

Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,

Мой драгоценнейший Василий

Творил добро всегда, везде,

Не оставлял людей в беде.

Поступки совершал разумно,

Был честным, добрым, нежным, умным.

Привітання з Днем святого Василя: яскраві картинки / Фото: pinterest

Красиві вітання Василю з іменинами у прозі

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Василю! Нехай буде тобі відомо, що твоє велике ім'я перекладається як цар. Я бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі, коханні та стосунках. Нехай усе складається воістину по-царськи, а успіх не оминає тебе. З днем ангела тебе, Василю!

Добрі побажання у Васильєв день: листівки та картинки / Фото: pinterest

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Поспішаю привітати з іменинами найдобрішого та найщирішого чоловіка – Василя! Хочу побажати великого успіху та вірної удачі на життєвому шляху, величезного щастя, стабільного благополуччя, міцних сил, богатирського здоров'я, ніжного кохання та вірних друзів!

Васильєв день 2022: картинки та привітання / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2022 року в Україні.