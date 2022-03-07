Сьогодні, 7 березня , у православних стартував Великий піст-2022.
Піст триватиме 48 днів, до суботи, 23 квітня . А наступного дня, 24 квітня – настане свято святого Великодня-2022.
Великий піст – найсуворіший з усіх багатоденних постів у році. Він передбачає серйозні обмеження в їжі, допустимих продуктах, поведінці, думках та діях.
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Які звичаї, традиції, а також найсерйозніші заборони та обмеження в їжі важливі під час Великого посту, читайте у нашій статті.
Що можна, а що не можна їсти під час Великого посту-2022
Зрозуміло, що піст має на увазі повну заборону на м'ясні та молочні продукти, яйця, спиртне і навіть рибу.
У перший день посту, згідно з церковними правилами, бажано взагалі утриматися від прийому будь-якої їжі .
В інші дні посту також є певні правила та заборони :
- понеділок, середа, п'ятниця – допустимо сухоїдіння (вода, хліб, фрукти, овочі, компоти);
- вівторок, четвер – можна їсти варені страви без олії;
- субота, неділя – дозволено їжу з рослинною олією та трохи вина.
- на Благовіщення, 7 квітня , існує святкове послаблення в їжі: дозволена гаряча пісна їжа з олією, риба, морепродукти та вино.
- в Лазарєву суботу, 16 квітня , дозволяється гаряча пісна їжа з олією, рибна ікра та вино.
- у Вербну неділю, 17 квітня , можна їсти гарячу пісну їжу з олією, рибу, морепродукти та вино.
- на Страсний тиждень, з 18 по 23 квітня , піст найбільш суворий, особливо у Велику п'ятницю, 22 квітня , наказано повне утримання від їжі. У Велику суботу дозволена гаряча пісна їжа без олії.
Великий піст-2022: що не можна робити
Головний сенс усіх заборон та обмежень, які свідомо та добровільно накладають на себе віруючі, полягає у очищенні себе за допомогою посту , щоб бути гідними радості настання Великодня.
- Крім обмежень у їжі, під час Великого посту віруючим не можна піддаватися гніву , образам, осуду оточуючих людей Зрозуміло, у цей непростий час особливо складно дотримуватися таких вимог.
- Не можна лінуватися і дозволяти собі деструктивні почуття: апатію, депресію, агресивність, заздрість.
- Заборонено веселитися , відвідувати розважальні заклади та заходи, проводити гучні вечірки.
- Традиційно в період Великого посту церква не проводить вінчання .
- Також під час посту важливо утриматися від інтимної близькості .
Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у березні 2022 року в Україні.