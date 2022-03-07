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Великий піст-2022: що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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7 березня, 18:23
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Обмеження Великого посту стосуються як правил харчування, так і поведінки людей у цей період.
Головні заборони та обмеження під час Великого посту 2022
Головні заборони та обмеження під час Великого посту 2022 / Фото: Pixabay

Сьогодні, 7 березня , у православних стартував Великий піст-2022.

Піст триватиме 48 днів, до суботи, 23 квітня . А наступного дня, 24 квітня – настане свято святого Великодня-2022.

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Великий піст – найсуворіший з усіх багатоденних постів у році. Він передбачає серйозні обмеження в їжі, допустимих продуктах, поведінці, думках та діях.

Які звичаї, традиції, а також найсерйозніші заборони та обмеження в їжі важливі під час Великого посту, читайте у нашій статті.

Що можна, а що не можна їсти під час Великого посту-2022

Зрозуміло, що піст має на увазі повну заборону на м'ясні та молочні продукти, яйця, спиртне і навіть рибу.

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У перший день посту, згідно з церковними правилами, бажано взагалі утриматися від прийому будь-якої їжі .

В інші дні посту також є певні правила та заборони :

  • понеділок, середа, п'ятниця – допустимо сухоїдіння (вода, хліб, фрукти, овочі, компоти);
  • вівторок, четвер – можна їсти варені страви без олії;
  • субота, неділя – дозволено їжу з рослинною олією та трохи вина.
  • на Благовіщення, 7 квітня , існує святкове послаблення в їжі: дозволена гаряча пісна їжа з олією, риба, морепродукти та вино.
  • в Лазарєву суботу, 16 квітня , дозволяється гаряча пісна їжа з олією, рибна ікра та вино.
  • у Вербну неділю, 17 квітня , можна їсти гарячу пісну їжу з олією, рибу, морепродукти та вино.
  • на Страсний тиждень, з 18 по 23 квітня , піст найбільш суворий, особливо у Велику п'ятницю, 22 квітня , наказано повне утримання від їжі. У Велику суботу дозволена гаряча пісна їжа без олії.

Великий піст-2022: що не можна робити

Головний сенс усіх заборон та обмежень, які свідомо та добровільно накладають на себе віруючі, полягає у очищенні себе за допомогою посту , щоб бути гідними радості настання Великодня.

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  • Крім обмежень у їжі, під час Великого посту віруючим не можна піддаватися гніву , образам, осуду оточуючих людей Зрозуміло, у цей непростий час особливо складно дотримуватися таких вимог.
  • Не можна лінуватися і дозволяти собі деструктивні почуття: апатію, депресію, агресивність, заздрість.
  • Заборонено веселитися , відвідувати розважальні заклади та заходи, проводити гучні вечірки.
  • Традиційно в період Великого посту церква не проводить вінчання .
  • Також під час посту важливо утриматися від інтимної близькості .

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у березні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
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