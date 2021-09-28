Віра, Надія, Любов та Софія: що категорично не можна робити в свято

30 вересня в церкви згадується День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Це свято було засноване на трагічних подіях , згідно з якими три юні християнки і їх матір прийняли мученицьку смерть за свою віру.
Як правильно поводитися і що у жодному разі не можна робити в цей день, згідно з народними традиціями, дізнайтеся в нашій статті.
Традиції дня Віри, Надії, Любові та Софії
У день 30 вересня свої іменини відзначають жінки на ім'я Віра, Надія, Любов, Софія. Ці імена, що знаменують важливі християнські чесноти ,зЗдавна мали велику популярність.
А сам день отримав назву Вселенських бабських іменин . За традицією, в це свято вітали всіх жінок.
У церкві молилися святим великомученицям і просили про здоров'я для дітей і матерів, про позбавлення від жіночих захворювань, а також про благополучне зачаття дитини.
У цей день був цікавий звичай, за яким жінки повинні добре поплакати і поголосити, розповідаючи про свої нещастя, і тільки після цього починати готувати святкові пиріжки. Цей обряд вважався потужним оберегом , що відводив від сім'ї всі біди і хвороби.
Свято Віри, Надії, Любові та Софії: головні заборони дня
- як і в будь-яке інше значуще церковне свято, в день Віри, Надії і Любові не можна сваритися, лаятися, скандалити , бажати комусь зла;
- в це свято жінки не повинні виконувати брудну домашню, а також важку роботу : не можна шити, прати, стригти, прибирати тощо;
- поганою прикметою вважалося в це свято грати весілля, вінчатися, а також освідчуватися і планувати заручини , тому що така сім'я швидко розлучиться;
- особлива заборона стосувалася з'ясування стосунків між жінками, а також молодятами;
- після святкового обіду не можна було викидати залишки їжі.
Прикмети на 30 вересня
- похмурий ранок на Віру, Надію, Любов – будуть сонячні дні;
- день пройшов без дощу – зима буде теплою;
- якщо журавлі летять на південь – на Покров можна чекати морозів;
- якщо кішка вмивається – цей день буде сухим і ясним.
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