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Віра, Надія, Любов та Софія: святкові привітання з іменинами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 вересня, 05:30
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Нехай сьогоднішні іменинниці Віра, Надія, Любов та Софія отримають найприємніші, щирі і добрі вітання з днем ангела
День ангела Віри, Надії, Любові та Софії
День ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, в останній день вересня, всі Віри, Наді, Люби і Софії відзначають день ангела на честь православного свята – Дня святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Тож, якщо у вас є рідні або знайомі жінки з такими іменами, обов'язково привітайте їх з іменинами.

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Нехай ці імена приносять щастя і нехай збудуться ті чесноти, які вони символізують.

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***

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Ты в жизни носишь имя нежной девы,
Одной из троицы святых сестер.
Мученья страшные она терпела,
Но с твердостью стояла на своем.

Гордись тем именем, что тебе дали,
И от своих не отрекайся слов.
Пускай тебе по жизни помогают
Все три: Надежда, Вера и Любовь.

З іменинами Віри, Надії, Любові та Софії: картинки і листівки / Фото: bonnycards
З іменинами Віри, Надії, Любові та Софії: картинки і листівки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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***

С верою в сердце каждый живет.
Тебе, Вера, имя пусть силы дает,
Пусть будет твоей путеводной звездой,
По жизни тебя пусть ведет за собой.

Желаю, чтоб радостью жизнь наполнялась,
И вера в добро никогда не кончалась.
Тебе пожелаю я верить, любить
И веру в прекрасное людям дарить.

З вдень ангела Віри, Надії, Любові та Софії: привітання / Фото: bonnycards
З вдень ангела Віри, Надії, Любові та Софії: привітання / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

Надежда, Наденька, Надюша,
Ты – лучик солнечный в пути.
С тобою просто всем, уютно,
Приятно рядышком идти.

Желаем благ тебе, Надюша,
Желанных встреч тебе в пути.
Впустив надежду в свою душу,
Сумей по жизни пронести!

Віра, Надія, Любов та Софія: з вдень ангела / Фото: bonnycards
Віра, Надія, Любов та Софія: з вдень ангела / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

С этим именем твоим
Что сравнится во вселенной?
Тот, кто любит и любим,
Знает это, несомненно.

Улыбайся много лет
И люби, и будь любима,
Пусть в окошке будет свет,
И пусть тьма проходит мимо.

И рассвет, сияя вновь,
За окошком вдруг проснется,
С ним проснется и Любовь,
И конечно, улыбнется.

Віра, Надія, Любов та Софія: з вдень ангела / Фото: bonnycards
Віра, Надія, Любов та Софія: з вдень ангела / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

София, Соня, Сонюшка,
Тебя хочу поздравить,
Ты светлая, как солнышко,
Что к этому добавить?

Пусть счастье кружит голову,
Любовь пусть будет жаркой,
И будь открыта новому,
Будь страстной, нежной, яркой!

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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