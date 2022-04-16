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Вербна неділя-2022: що категорично не можна робити

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МаленькийСереднійВеликий
16 квітня, 16:46
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У свято не можна лаятись і сваритися, але при цьому можна хльоснути один одного гілками.
Вербна неділя: головні традиції дня
Вербна неділя: головні традиції дня / Фото: Depositphotos, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Вербна неділя настає рівно за тиждень до Великодня-2022, яке святкується 24 квітня. Цьогоріч Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму припадає на завтра, 17 квітня .

Це свято вважається одним із найбільш значних та шанованих. Вербну неділю важлива присвятити духовному розвитку і підготуватися до найсуворіших днів Великого посту – Страсного тижня, який розпочнеться вже найближчого понеділка.

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Що можна, а що категорично не можна робити у Вербну неділю , які традиції дійшли до наших днів, на які цікаві прикмети варто звернути увагу, дізнайтесь у нашій статті.

Вербна неділя: традиції свята

Найголовніша традиція цього дня пов'язана з вербою . Здавна освяченими в церкві гілочками верби легенько хлестали хворих та дітей, промовляючи: "Не я б'ю – верба б'є". Вважалося, що так виганялися хвороби і додавалося здоров'я.

Освячену вербу не викидали, а зберігали вдома цілий рік, щоб вона берегла житло від бід , хвороби та печалі.

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Верба стала символічним деревом у слов'ян, бо ця рослина саме розпускалася до свята. А ось пальми у нас не ростуть, проте саме пальмовими гілками народ зустрічав Ісуса в Єрусалимі.

Прикмети на Вербну неділю

  • якщо цього дня посадити кімнатну рослину , воно принесе гроші;
  • якщо освячена верба проросте – дівчина в сім'ї вийде заміж, а хлопець одружується;
  • в цей день худобу на пасовищі виганяли освяченою вербою, щоб нечисть не чіплялася;
  • на Вербну неділю вітряно – літо буде холодним ;
  • якщо день теплий та сухий – буде врожай фруктів .

Вербна неділя: що не можна робити

  • у жодному разі не можна займатися важкою фізичною та брудною домашньою роботою : шити, прати, прибирати, будувати, пиляти, копати;
  • у Вербну неділю категорично не можна сваритися, лаятися , з'ясовувати стосунки;
  • у свято не можна відмовляти у проханнях , особливо тим, хто потребує допомоги;
  • під час Великого посту під забороною продукти тваринного походження крім риби;
  • не можна проводити розважальні заходи , активні розваги, вечірки, галасливі гуляння,
  • не можна вживати алкоголь , крім невеликої кількості вина.

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у квітні 2022 року в Україні.

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