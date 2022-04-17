Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котів

Зберігаємо цибулю

Гладіолус на дачі

Stop мурахам

Захищаємо город

Сушим волосся без фена
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Вербна неділя-2022: ніжні картинки та короткі привітання

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 квітня, 09:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вітаємо з Вербною неділею-2022: ефектні листівки, картинки, проза та вірші для рідних, друзів і близьких.
Вербна неділя та Вхід Господній до Єрусалиму: картинки і привітання
Вербна неділя та Вхід Господній до Єрусалиму: картинки і привітання / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 17 квітня, настало гарне весняне церковне свято – Вербна неділя і Вхід Господній до Єрусалиму .

Привітайте з цим світлим днем своїх рідних, друзів, колег та знайомих. Побажайте їм радості та миру, підніміть настрій і скажіть слова підтримки. А ми зібрали для вас красиві картинки і вітальні листівки з Вербною неділею .

Реклама

Красиві привітання з Вербною неділею у віршах

***

Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной!

Картинки з Вербною неділею
Картинки з Вербною неділею / Фото: Pixabay

Реклама

***

Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває
Зі святом вас вітаю,
Щастя й миру всім бажаю!

Гарні картинки з Вербною неділею
Гарні картинки з Вербною неділею / Фото: Pixabay

Реклама

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоб ви були завжди здорові,
Щоб радісно зустріли свято Пасхи!

З Вербною неділею!
З Вербною неділею! / Фото: Pixabay

***

Осанна! З Вербною неділею!
Бажаю Божого спасіння,
Хай прийде благодать і мир
І збереже вас від біди!

Вербна неділя: картинки та привітання
Вербна неділя: картинки та привітання / Фото: Depositphotos

З Вербною неділею: вітання у прозі

***

Вітаю з Вербною неділею! Нехай міцні гілочки верби дадуть тобі силу, наповнять здоров'ям, подарують бадьорість та щастя!

Вербна неділя: вітання зі святом
Вербна неділя: вітання зі святом / Фото: Pixabay

***

У Вербну неділю нехай підуть із вашого життя прикрощі та сум'яття, а прийдуть у дім мир, добро, здоров'я, радість та достаток.

Ефектні картинки та привітання у Вербну неділю
Ефектні картинки та привітання у Вербну неділю / Фото: Pixabay

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2022 року в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Святкуватимете Великдень цього року?
Коли свято?
Just do it
Дачний календар на квітень
Сприятливі дні
Лайфхак тижня
Як зняти шкіру з риби
Дізнатися
Місячний календар на тиждень
11 - 17 квітня
Вплив на життя
З ними буває непросто
Горді знаки зодіаку
Козоріг
Козоріг
Лев
Лев
Терези
Терези
1 /2
Хто ще?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар фарбування
Коли фарбувати волосся?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти