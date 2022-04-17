Вербна неділя-2022: ніжні картинки та короткі привітання

Сьогодні, 17 квітня, настало гарне весняне церковне свято – Вербна неділя і Вхід Господній до Єрусалиму .
Привітайте з цим світлим днем своїх рідних, друзів, колег та знайомих. Побажайте їм радості та миру, підніміть настрій і скажіть слова підтримки. А ми зібрали для вас красиві картинки і вітальні листівки з Вербною неділею .
Красиві привітання з Вербною неділею у віршах
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Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной!
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Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває
Зі святом вас вітаю,
Щастя й миру всім бажаю!
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Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоб ви були завжди здорові,
Щоб радісно зустріли свято Пасхи!
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Осанна! З Вербною неділею!
Бажаю Божого спасіння,
Хай прийде благодать і мир
І збереже вас від біди!
З Вербною неділею: вітання у прозі
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Вітаю з Вербною неділею! Нехай міцні гілочки верби дадуть тобі силу, наповнять здоров'ям, подарують бадьорість та щастя!
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У Вербну неділю нехай підуть із вашого життя прикрощі та сум'яття, а прийдуть у дім мир, добро, здоров'я, радість та достаток.
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2022 року в Україні.