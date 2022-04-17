Вербна неділя-2022: ніжні картинки та короткі привітання

Вітаємо з Вербною неділею-2022: ефектні листівки, картинки, проза та вірші для рідних, друзів і близьких.

Вербна неділя та Вхід Господній до Єрусалиму: картинки і привітання / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 17 квітня, настало гарне весняне церковне свято – Вербна неділя і Вхід Господній до Єрусалиму .

Привітайте з цим світлим днем своїх рідних, друзів, колег та знайомих. Побажайте їм радості та миру, підніміть настрій і скажіть слова підтримки. А ми зібрали для вас красиві картинки і вітальні листівки з Вербною неділею .

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Красиві привітання з Вербною неділею у віршах

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Пусть дом хранит от бед всегда,

Букетик вербы освященной.

Здоровой будет вся семья,

Счастливой, крепкой, защищенной!

Картинки з Вербною неділею / Фото: Pixabay

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Сонця промінчик золотий

Вербу ніжно зігріває

Зі святом вас вітаю,

Щастя й миру всім бажаю!

Гарні картинки з Вербною неділею / Фото: Pixabay

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Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоб ви були завжди здорові,

Щоб радісно зустріли свято Пасхи!

З Вербною неділею! / Фото: Pixabay

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Осанна! З Вербною неділею!

Бажаю Божого спасіння,

Хай прийде благодать і мир

І збереже вас від біди!

Вербна неділя: картинки та привітання / Фото: Depositphotos

З Вербною неділею: вітання у прозі

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Вітаю з Вербною неділею! Нехай міцні гілочки верби дадуть тобі силу, наповнять здоров'ям, подарують бадьорість та щастя!

Вербна неділя: вітання зі святом / Фото: Pixabay

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У Вербну неділю нехай підуть із вашого життя прикрощі та сум'яття, а прийдуть у дім мир, добро, здоров'я, радість та достаток.

Ефектні картинки та привітання у Вербну неділю / Фото: Pixabay

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2022 року в Україні.