Східний гороскоп на 2022 рік Тигра для всіх знаків за роками

Дізнайтесь точний гороскоп на 2022 рік за датою народження кожного знака східного гороскопу

Східний гороскоп на 2022 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Який східний гороскоп буде в 2022 рік Тигра кожен знак китайського календаря? Як вплине символ 2022 року на найважливіші сфери життя: роботу, фінанси, любов, відносини, здоров'я та відпочинок?

Шукайте свій знак китайського гороскопу залежно від року народження та читайте прогноз на 2022 рік у нашій статті.

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Східний гороскоп на 2022 рік для Щура

Пацюк (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) / Фото: Depositphotos

Пацюк отримає від символу року прихильність і прихильність. Якщо ви застосуєте свою вроджену спритність, то зможете швидше досягти більш якісного рівня життя . Але будьте обережнішими: через прагнення до наживи та багатств ви ризикуєте розтратити щось важливіше – почуття, гармонію, любов. Також побоюйтеся шахраїв наступного року.

Східний гороскоп на 2022 рік для Бика

Бик (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2022) / Фото: Depositphotos

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Білому Бику доведеться поступитися місцем на троні і передати правління в потужні і сильні лапи Тигра. Однак і у Новому році ваша наполегливість та цілеспрямованість нікуди не подінеться. Тигр всіляко заохочуватиме у вас відвагу. А з такими якостями ви станете просто невразливими у багатьох сферах. Зате притаманний вам консерватизм убереже від необдуманих вчинків.

Східний гороскоп на 2022 рік для Тигра

Тигр (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) / Фото: Depositphotos

Ви ж пам'ятаєте, чий буде 2022 рік? Зрозуміло, для Тигра настане зірковий час та щасливий час у всіх сферах . Тільки не надумайте довго розгойдуватися – вам важливо максимально багато зробити за цей період: серйозно замислитися про розвиток кар'єри, самоосвіту, вкладення фінансів, хороший відпочинок, а також поповнення в сім'ї.

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Східний гороскоп на 2022 рік для Кролика

Кролик (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) / Фото: Depositphotos

Незважаючи на те, що в природі у Кролика з Тігром далеко не дружні стосунки, Новий 2022 для вас буде цілком вдалим та рівним . Поруч із вами часто будуть потрібні та корисні люди, готові допомогти порадою чи грошима. Тільки не варто зловживати подарунками долі, будьте вдячні їй за все, що маєте. І не забувайте допомагати тим, хто виявиться слабшим за вас.

Східний гороскоп на 2022 рік для Дракона

Дракон (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) / Фото: Depositphotos

Дракону на рік Тигра рекомендується невпинно прагнути досягнення поставленої мети. Тільки в цьому випадку, бачачи вашу завзятість, символ року допоможе подолати будь-які перешкоди. Вам варто звернути увагу на творчий напрямок у роботі – Ваші ідеї будуть затребуваними. А в особистому житті ви будете оточені вдячністю та захопленням.

Східний гороскоп на 2022 рік для Змії

Змія (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) / Фото: Depositphotos

У рік Тигра 2022 року Змії корисно зупинитися, щоб переосмислити те, що відбувається, відпочити та набратися сил . Намагайтеся використовувати цей час для самоосвіти, навчання чогось нового, вивчення незнайомих напрямків діяльності, знайомств та подорожей. Ви почуватиметеся окриленими, з великим потенціалом, здатними на звершення та зміни.

Східний гороскоп на 2022 рік для Коня

Кінь (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) / Фото: Depositphotos

Коні на рік Тигра часто доведеться швидко реагувати на мінливі обставини , приймати рішення та брати на себе відповідальність. Вам потрібно прикладати максимум зусиль, щоб втілити у життя свої заповітні бажання. Але не переживайте: для тих, хто не боїться роботи, символ року готує багато приємних сюрпризів та позитивних емоцій.

Східний гороскоп на 2022 рік для Кози

Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) / Фото: Depositphotos

Якщо Коза виявить старанність та акуратність , Тигр не скривдить цей знак, і наступний рік пройде спокійно. Для змін на краще у всіх сферах потрібно не перебувати в мріях, а робити конкретні кроки. У відносинах з улюбленими людьми виникне багато яскравих емоцій та сплеск романтичних почуттів. Не забувайте частіше звертати увагу своїх половинок.

Східний гороскоп на 2022 рік для Мавпи

Мавпа (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) / Фото: Depositphotos

Грайливість і лукавство Мавпи припаде до душі легені на підйом Тигру. Якщо ви зумієте підтримувати благодушний настрій , то ваші справи в наступному році будуть сперечатися, проблеми благополучно вирішуватимуться, і ситуація буде розвиватися так, як вам потрібно. Намагайтеся стримати свої амбіції, підвищені вимоги до життя і претензії до оточуючих.

Східний гороскоп на 2022 рік для Півня

Півень (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) / Фото: Depositphotos

Тигр із Півнем – не надто добрі друзі. Все ж таки не варто забувати, що символ року – за натурою хижак. Так що вас чатує непростий рік. Якщо хочете прожити його без проблем, готуйтеся постійно захищатися і відстоювати свою думку та права . При цьому важливо робити це з холодною головою, стримувати емоції, інакше виникнуть проблеми у стосунках із оточуючими.

Східний гороскоп на 2022 рік для собаки

Собака (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) / Фото: Depositphotos

Собака почуватиметься комфортно та надійно у рік Тигра. Між цими знаками існує незрима взаємоповага, оскільки вони обоє сильні та незалежні. Ви можете розраховувати на поліпшення умов життя та праці , і навіть матеріальні блага. У вас виявиться бажання накопичувати і жити розкішно, балуючи себе та оточуючих дорогими подарунками.

Східний гороскоп на 2022 рік для Свині

Свиня (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) / Фото: Depositphotos

Свиня на рік Тигра слід усіляко позбавлятися комплексу жертви. Можете зайнятися аутотренінгом чи піти на курси акторської майстерності. Але ви повинні досягти загального визнання і підвищити свій авторитет у суспільстві . У цьому випадку ви будете задоволені собою, зумієте досягти всіх поставлених перед собою цілей та починати на лаврах переможця.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим .