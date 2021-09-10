Воздвиження Хреста Господнього-2021: дата, історія і значення

Воздвиження означає підняття хреста Господня над головами віруючих

Свято Воздвиження Хреста Господнього / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці вересня у православних настане чергова важлива дата – Воздвиження Хреста Господнього. Це велике двонадесяте церковне свято, яке в народі називається Здвиження.

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Коли в 2021 році відзначається Здвиження, що означає цей день, яка у нього історія, дізнайтеся в нашій статті.

Коли Здвиження-2021

Повна назва свята – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього .

Це неперехідне свято , що означає, воно має фіксовану дату.

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Щорічно воно відзначається 27 вересня і в 2021 році припадає на понеділок.

Воздвиження Хреста Господнього: історія і значення свята

Свято Воздвиження відзначається на честь здобуття однієї з головних християнських реліквій – Хреста Господнього , на якому раніше був розп'ятий Ісус.

Після страти у Страсну п'ятницю хрест, на якому був розп'ятий Ісус, римські правителі постаралися приховати. Вони боялися, що так віра людей у Христа пошириться швидше по світу.

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Язичники засипали землею Голгофу і Гріб Господній, а зверху побудували капище язичницьких богів . Довгий час місце страти Христа залишалося невідомим.

У ІІ столітті, коли правив імператор Костянтин Великий, гоніння на християн були припинені. Його мати, рівноапостольна цариця Олена , вирушила до Палестини і в 326 році в Єрусалимі біля гори Голгофи знайшла святині: Гріб Господній і три хрести на місці розп'яття Христа.

За переказами, визначити, яке з трьох древ животворне , змогли після того, як їх підносили то до хворої жінки, яка зцілилася, то до померлої людини, яка потім воскресла.

Також були виявлені цвяхи, якими під час страти прибивали Тіло Господа до хреста, і дощечка з написом "Ісус Назарянин, Цар Юдейський" .

На місці знайдених святинь побудували християнський храм. А щоб віруючі могли побачити великий хрест, священики піднімали, тобто "здвигали" його над головами людей, які молилися. Так з'явилося свято Воздвиження Хреста Господнього.

Пізніше до дати 27 вересня була приурочена й інша важлива подія – повернення Хреста Господнього з довгого полону в VII столітті.

Після війни у 614 році з Єрусалимом перський цар відвіз святиню, а в 631 році грецький імператор Іраклій переміг персів і повернув Святий Хрест до Єрусалиму.

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