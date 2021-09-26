Воздвиження Хреста Господнього-2021: тематичні картинки, вітальні листівки та добрі побажання

У свято Воздвиження відправляйте рідним і друзям красиві листівки, вірші та картинки з побажаннями добра, щастя, благополуччя, віри

Яскраві картинки і привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото: Колаж: Сьогодні

27 вересня православні відзначають велике дванадесяте свято – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього-2021, яке проводиться в пам'ять знайдення однієї з найважливіших християнських реліквій – Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Ісус.

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У день Воздвиження-2021 обов'язково привітайте своїх рідних, друзів і близьких, побажайте їм добра, процвітання, добробуту і духовного зростання, а також адресуйте ефектні листівки, картинки і красиві вірші у свято.

Найкращі привітання з Воздвиженням Хреста Господнього у прозі

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Настало велике свято – Воздвиження Хреста Господнього. Це свято світла, добра і святої віри. Нехай у цей день і в інший час не покидає вас благодать Господня в сім'ї і здоров'ї, нехай освячує вас милосердя душі і доброта сердець, благополуччя і радість, щастя і мир.

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З Воздвиження Хреста Господнього / Фото: bonnycards

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У свято Воздвиження всім серцем бажаю жити в благодаті, світі, вірному коханні і добрій надії. Нехай у ваш дім приходять лише хороші люди, радісні вісті і щасливі дні.

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Привітання з Воздвиженням: листівки та побажання / Фото: bonnycards

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Вітаю вас із великим церковним святом Воздвиження Хреста Господнього. Нехай і в цей, і в усі інші дні стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, а в життя прийде щастя, благодать і надія, нехай буде міцним здоров'я і добрими вчинки. Бажаю милосердя, любові і миру.

Яскраві картинки в день Воздвиження Хреста Господнього / Фото: bonnycards

Воздвиження Хреста Господнього: щирі вітання у віршах

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Животворящего Креста Господня

Святое Воздвижение сегодня.

Пусть Божий Крест по жизни помогает,

От бед и от несчастий нас спасает!



С Воздвижением вас я поздравляю,

От всей души спасенья вам желаю.

С любовью к Богу на земле живите,

Не сейте зла, а лишь добро творите!

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Пускай Животворящий Крест Господний

Несет в мир благодатное начало,

Дух будет крепок, чист, приподнят,

Чтоб в душах радость зазвучала!



Желаем в этот день святейший

Вам мыслей добрых и чистейших,

Не знайте горя и обид,

Ведь Бог все видит и хранит!

Воздвиження: добрі вітання в картинках і віршах / Фото: bonnycards

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С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет Божья благодать

Всегда – и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!



И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

Зі святом Воздвиження: картинки і листівки / Фото: Pexels

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С Воздвижением я вас поздравляю,

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает,

И не дает куда-то не туда свернуть.

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