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Воздвиження Хреста Господнього-2021: тематичні картинки, вітальні листівки та добрі побажання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 вересня, 18:10
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У свято Воздвиження відправляйте рідним і друзям красиві листівки, вірші та картинки з побажаннями добра, щастя, благополуччя, віри
Яскраві картинки і привітання з Воздвиженням Хреста Господнього
Яскраві картинки і привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото: Колаж: Сьогодні

27 вересня православні відзначають велике дванадесяте свято – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього-2021, яке проводиться в пам'ять знайдення однієї з найважливіших християнських реліквій – Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Ісус.

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У день Воздвиження-2021 обов'язково привітайте своїх рідних, друзів і близьких, побажайте їм добра, процвітання, добробуту і духовного зростання, а також адресуйте ефектні листівки, картинки і красиві вірші у свято.

Найкращі привітання з Воздвиженням Хреста Господнього у прозі

***

Настало велике свято – Воздвиження Хреста Господнього. Це свято світла, добра і святої віри. Нехай у цей день і в інший час не покидає вас благодать Господня в сім'ї і здоров'ї, нехай освячує вас милосердя душі і доброта сердець, благополуччя і радість, щастя і мир.

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З Воздвиження Хреста Господнього
З Воздвиження Хреста Господнього / Фото: bonnycards

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У свято Воздвиження всім серцем бажаю жити в благодаті, світі, вірному коханні і добрій надії. Нехай у ваш дім приходять лише хороші люди, радісні вісті і щасливі дні.

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Привітання з Воздвиженням: листівки та побажання
Привітання з Воздвиженням: листівки та побажання / Фото: bonnycards

***

Вітаю вас із великим церковним святом Воздвиження Хреста Господнього. Нехай і в цей, і в усі інші дні стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, а в життя прийде щастя, благодать і надія, нехай буде міцним здоров'я і добрими вчинки. Бажаю милосердя, любові і миру.

Яскраві картинки в день Воздвиження Хреста Господнього
Яскраві картинки в день Воздвиження Хреста Господнього / Фото: bonnycards

Воздвиження Хреста Господнього: щирі вітання у віршах

***

Животворящего Креста Господня
Святое Воздвижение сегодня.
Пусть Божий Крест по жизни помогает,
От бед и от несчастий нас спасает!

С Воздвижением вас я поздравляю,
От всей души спасенья вам желаю.
С любовью к Богу на земле живите,
Не сейте зла, а лишь добро творите!

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***

Пускай Животворящий Крест Господний
Несет в мир благодатное начало,
Дух будет крепок, чист, приподнят,
Чтоб в душах радость зазвучала!

Желаем в этот день святейший
Вам мыслей добрых и чистейших,
Не знайте горя и обид,
Ведь Бог все видит и хранит!

Воздвиження: добрі вітання в картинках і віршах
Воздвиження: добрі вітання в картинках і віршах / Фото: bonnycards

***

С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет Божья благодать
Всегда – и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!

Зі святом Воздвиження: картинки і листівки
Зі святом Воздвиження: картинки і листівки / Фото: Pexels

***

С Воздвижением я вас поздравляю,
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает,
И не дает куда-то не туда свернуть.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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