Введення в храм Пресвятої Богородиці-2021: головні традиції та заборони

У свято Введення люди молилися про благополуччя, ворожили на пиріжках на майбутнє і намагалися не позичати грошей.

Введення у храм Пресвятої Богородиці: традиції дня / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 4 грудня, православні відзначають велике та світле свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Які цікаві традиції збереглися до нашого часу, і що категорично не можна робити на свято, читайте у нашій статті.

Введення у храм Пресвятої Богородиці: основні звичаї і традиції

День Введення у храм Пресвятої Богородиці завжди випадає на період Різдвяного посту. Проте 4 грудня на честь великого свята дозволено послаблення посту: можна їсти рибу і навіть випити трохи вина .

. Здавна на це свято господині пекли пиріжки з ягідною та фруктовою начинкою .

. А ще на пиріжках ворожили . У начинку вкладали монетку: кому вона діставалася – тому прийде багатство протягом усього року.

. У начинку вкладали монетку: кому вона діставалася – тому прийде багатство протягом усього року. У свято Введення приводили дітей до храму на першу сповідь.

на першу сповідь. Жінки цього дня молилися за дітей та сім'ю . Адже це особливий день для жінок, тому що Божа Мати вважається їхньою заступницею.

Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Цього дня, як і у всі великі церковні свята, категорично не можна займатися пранням, прибиранням, шиттям, а також важкою та брудною роботою .

. До самого Благовіщення, 7 квітня, не можна копати землю лопатою тому що земля спочиває і на літо сил набирається.

тому що земля спочиває і на літо сил набирається. У світле свято категорично заборонено скандалити, лаятись та засуджувати інших людей.

та засуджувати інших людей. Цього дня не варто давати гроші у борг , а також, відповідно, і самим когось просити позичити.

, а також, відповідно, і самим когось просити позичити. Не можна укладати шлюб та вінчатися , тому що ще йде Різдвяний піст.

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