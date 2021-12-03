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Введення в храм Пресвятої Богородиці-2021: головні традиції та заборони

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 грудня, 18:39
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У свято Введення люди молилися про благополуччя, ворожили на пиріжках на майбутнє і намагалися не позичати грошей.
Введення у храм Пресвятої Богородиці: традиції дня
Введення у храм Пресвятої Богородиці: традиції дня / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 4 грудня, православні відзначають велике та світле свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Які цікаві традиції збереглися до нашого часу, і що категорично не можна робити на свято, читайте у нашій статті.

Введення у храм Пресвятої Богородиці: основні звичаї і традиції

  • День Введення у храм Пресвятої Богородиці завжди випадає на період Різдвяного посту. Проте 4 грудня на честь великого свята дозволено послаблення посту: можна їсти рибу і навіть випити трохи вина .
  • Здавна на це свято господині пекли пиріжки з ягідною та фруктовою начинкою .
  • А ще на пиріжках ворожили . У начинку вкладали монетку: кому вона діставалася – тому прийде багатство протягом усього року.
  • У свято Введення приводили дітей до храму на першу сповідь.
  • Жінки цього дня молилися за дітей та сім'ю . Адже це особливий день для жінок, тому що Божа Мати вважається їхньою заступницею.

Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити

  • Цього дня, як і у всі великі церковні свята, категорично не можна займатися пранням, прибиранням, шиттям, а також важкою та брудною роботою .
  • До самого Благовіщення, 7 квітня, не можна копати землю лопатою тому що земля спочиває і на літо сил набирається.
  • У світле свято категорично заборонено скандалити, лаятись та засуджувати інших людей.
  • Цього дня не варто давати гроші у борг , а також, відповідно, і самим когось просити позичити.
  • Не можна укладати шлюб та вінчатися , тому що ще йде Різдвяний піст.

Раніше ми публікували календар вихідних днів іта свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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