Введення в храм Пресвятої Богородиці: дата, історія і значення

У 2021 році зимове свято Введення випадає на вихідний день

Введення у храм Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку грудня у віруючих православної церкви настає велике двонадесяте свято – Введення в храм Пресвятої Богородиці . Що це за день, коли він буде у 2021 році, яка в нього історія і значення, а також про що моляться іконі на свято Введення, читайте у нашій статті.

Дата свята Введення в храм Пресвятої Богородиці-2021

Введення в храм Пресвятої Богородиці – неперехідне церковне свято. Щорічно воно відзначається в той самий день – 4 грудня . Зазвичай воно не є вихідним днем, але у 2021 році воно вдало випадає на суботу, неробочий день .

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Введення в храм Пресвятої Богородиці: історія і значення

Події, які стали передумовою створення свята, відбулися до початку нашої ери і до народження Ісуса Христа.

За церковним вченням, праведні Йоаким і Ганна на подяку Богу за даровану їм дитину виконали свою обітницю. Коли їхній доньці, святій Марії, виповнилося три роки , батьки привели її до храму Господнього, щоб віддати на служіння Всевишньому.

Дивом для всіх, хто зібрався, стало те, що зовсім юна Марія подолала 15 високих щаблів перед храмом сама, без сторонньої допомоги, капризів і сліз. Саме цей епізод відображено на іконі Введення в храм Пресвятої Богородиці .

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Введення Марії у храм (Тіціан) / Фото: Wikipedia

Першосвященик Захарія , який зустрів юну Діву Марію, повів її до Святая Святих, куди досі не було доступу звичайним людям. Лише сам первосвященик один раз на рік входив у це приміщення з очисною жертовною кров'ю. Цим була явлена особлива роль Марії у долі людства, що також було дивним для всіх присутніх.

У Єрусалимському храмі Марія росла та виховувалась у суспільстві благочестивих дів. Вона старанно читала Святе Письмо, займалася рукоділлям, постійно молилася і зростала в любові до Бога. Марія залишалася тут до свого повноліття та заручення з майбутнім чоловіком, праведним Йосипом.

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Ікона Введення в храм Пресвятої Богородиці: про що моляться

Введення у храм Пресвятої Богородиці: ікона, XVI століття / Фото: wikipedia.org

У свято Введення перед іконою люди моляться про допомогу у складних життєвих ситуаціях, про зміцнення віри, про доброчесне життя, а також про прощення гріхів. Пресвяту Богородицю через цю ікону просять про зцілення від різних захворювань. А дівчатам Мати Божа допомагає знайти нареченого, вдало вийти заміж та створити міцну щасливу родину.

Молитва Пресвятої Богородиці

Царице моя преблага, надіє моя Богородице, пристановище сиріт і мандрівників заступниця, скорботних радість, скривджених покровителька, бачиш мою біду, бачиш мою скорботу, допоможи мені як немічному, управи мене як мандрівника; образу мою знаєш, розріши її як хочеш; бо я не маю іншої помочі, крім Тебе, ні іншої заступниці, ні доброї Втішительки, тільки Тебе, Богоматір; збережи мене і покрий мене навіки-віків. Амінь.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у грудні 2021 року в Україні.