Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Вихідні дні та свята у грудні 2021 року в Україні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 листопада, 12:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У грудні повним ходом триває підготовка до новорічних свят-2022, а ще ми матимемо довгі вихідні на Католицьке Різдво.
Вихідні та свята у грудні
Вихідні та свята у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

Які вихідні і святкові дні будуть в Україні у грудні-2021? Коли відзначаємо День Збройних сил України, День святого Миколая, католицьке Різдво? Які ще державні і важливі міжнародні дати ми святкуємо у грудні 2021 року? Докладніше читайте у нашій статті.

Вихідні у грудні 2021 року

Наближається початок зими, коли настане безліч приємних приводів привітати близьких, рідних та друзів із професійними і державними святами , відпочити і гідно підготуватися до новорічних свят.

Реклама

У грудні на українців чекає додатковий вихідний з нагоди офіційного державного свята. На суботу, 25 грудня, випадає католічне Різдво , а значить, вихідний автоматично переноситься на понеділок, і у нас буде три неробочі дні поспіль – з 25 по 27 грудня .

Крім того, дві передноворічні передсвяткові п'ятниці, 24 та 31 грудня , будуть укороченими на 1 годину.

Загальна кількість робочих днів на початку зими буде 22 . А вихідних та святкових днів у грудні становить 9 .

Реклама

Свята у грудні-2021

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі у грудні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, Міжнародний день невролога, День працівників прокуратури України.

2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства.

Реклама

3 грудня – Міжнародний день інвалідів, а також Міжнародний день дизайнерів та аніматорів.

4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці, а також День інформатики, День обіймів та День замовлень подарунків Діду Морозу.

5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку, а також Всесвітній день ґрунтів.

6 грудня – День Збройних Сил України.

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні.

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.

10 грудня – Міжнародний день прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля.

11 грудня – Міжнародний день гір.

12 грудня – День сухопутних військ ЗСУ та День благодійності в Україні.

14 грудня – День ліквідатора наслідків на ЧАЕС.

15 грудня – День працівників суду, а також Міжнародний день чаю.

17 грудня – День працівників державної виконавчої служби.

18 грудня – Міжнародний день мігрантів і День працівників органів РАГСу.

19 грудня – День Святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним і День адвокатури України.

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.

21 грудня – День народження кросворда.

22 грудня – День енергетика і День дипломатичної служби України.

23 грудня – Всесвітній день сноуборду.

24 грудня – День працівників архівних установ України.

25 грудня – Католічне Різдво.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік-2022 був вдалим та щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти