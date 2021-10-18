Вихідні дні та свята у листопаді 2021 року в Україні

Які вихідні та святкові дні відзначаємо в Україні у листопаді-2021? Коли буде День Гідності та Свободи України, День молоді, День студентів, День чоловіків і День дитини? Які ще державні і важливі міжнародні дати ми відзначаємо у листопаді 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.
Вихідні в листопаді 2021 року
Загальна кількість робочих днів наприкінці осені буде 22 . А вихідних і святкових днів у листопаді буде лише 8 , Тобто тільки суботи та неділі.
Свята в листопаді-2021
Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі в листопаді 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.
- 1 листопада – День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України, День вегана.
- 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
- 3 листопада – День інженерних військ, ракетних військ і артилерії.
- 4 листопада – День залізничника.
- 5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, а також День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.
- 7 листопада – День працівника соціальної сфери.
- 8 листопада – Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВН.
- 9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму, а ще День книги рекордів Гіннеса.
- 10 листопада – Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії.
- 11 листопада – Всесвітній день якості, Всесвітній День Юзабіліті.
- 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки.
- 13 листопада – Міжнародний день сліпих.
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, День виноградаря і винороба України.
- 16 листопада – Міжнародний день терпимості, а також День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.
- 17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день географічних інформаційних систем, а ще Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.
- 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день відмови від куріння, а ще Міжнародний день філософії.
- 19 листопада – Всесвітній день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби, День склороба.
- 20 листопада – Всесвітній день дитини.
- 21 листопада – День Гідності та Свободи України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства України, День Десантно-штурмових військ України.
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок.
- 26 листопада – Всесвітній день інформації, Чорна п'ятниця і День без покупок.
- 27 листопада – День пам'яті жертв голодомору.
- 28 листопада -День працівника системи фінансового моніторингу в Україні, Початок Різдвяного посту у православних і Ханука у євреїв.
- 30 листопада – Міжнародний день захисту інформації та День домашніх тварин.
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