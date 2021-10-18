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Вихідні дні та свята у листопаді 2021 року в Україні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 жовтня, 15:37
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У листопаді на нас чекає багато цікавих і важливих свят, проте додаткових вихідних у цьому місяці не буде.
Вихідні та свята у листопаді
Вихідні та свята у листопаді / Фото: Колаж: Сьогодні

Які вихідні та святкові дні відзначаємо в Україні у листопаді-2021? Коли буде День Гідності та Свободи України, День молоді, День студентів, День чоловіків і День дитини? Які ще державні і важливі міжнародні дати ми відзначаємо у листопаді 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.

Вихідні в листопаді 2021 року

Загальна кількість робочих днів наприкінці осені буде 22 . А вихідних і святкових днів у листопаді буде лише 8 , Тобто тільки суботи та неділі.

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Свята в листопаді-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі в листопаді 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.

  • 1 листопада – День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України, День вегана.
  • 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
  • 3 листопада – День інженерних військ, ракетних військ і артилерії.
  • 4 листопада – День залізничника.
  • 5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.
  • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, а також День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.
  • 7 листопада – День працівника соціальної сфери.
  • 8 листопада – Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВН.
  • 9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму, а ще День книги рекордів Гіннеса.
  • 10 листопада – Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії.
  • 11 листопада – Всесвітній день якості, Всесвітній День Юзабіліті.
  • 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки.
  • 13 листопада – Міжнародний день сліпих.
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, День виноградаря і винороба України.
  • 16 листопада – Міжнародний день терпимості, а також День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день географічних інформаційних систем, а ще Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.
  • 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день відмови від куріння, а ще Міжнародний день філософії.
  • 19 листопада – Всесвітній день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби, День склороба.
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини.
  • 21 листопада – День Гідності та Свободи України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства України, День Десантно-штурмових військ України.
  • 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок.
  • 26 листопада – Всесвітній день інформації, Чорна п'ятниця і День без покупок.
  • 27 листопада – День пам'яті жертв голодомору.
  • 28 листопада -День працівника системи фінансового моніторингу в Україні, Початок Різдвяного посту у православних і Ханука у євреїв.
  • 30 листопада – Міжнародний день захисту інформації та День домашніх тварин.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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