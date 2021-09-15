Вихідні дні та свята у жовтні 2021 року в Україні

У жовтні українців чекає багато свят, а в честь Дня захисників і захисниць України ми отримаємо тривалі вихідні чотири дні поспіль.

Вихідні і свята в жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у жовтні 2021 року? Коли буде День учителя, Покров Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, День українського козацтва і Геловін? Які ще державні та важливі міжнародні дати ми відзначаємо у жовтні 2021 роки? Детальніше читайте у нашій статті.

Вихідні дні та свята у жовтні 2021 року

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Отже, в середині жовтня в українців буде офіційне державне свято – День захисників і захисниць України, який щорічно відзначається 14-го числа.

Окрім того, на цю ж дату припадають інші значущі для нашої держави події – Покров Пресвятої Богородиці, і День українського козацтва .

У 2021 року 14 жовтня випадає на четвер. Для більш приємного і комфортного святкування уряд пропонує перенесення робочого дня з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня .

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Отже, завдяки перенесенню робочого дня, українці отримають пролонговані вихідні чотири дні поспіль – з четверга, 14 жовтня, до неділі, 17 жовтня .

При цьому робочий час в день перед святом, а це середа, 13 жовтня , на честь свята буде скорочено на 1 годину.

Загальна кількість робочих днів у середині осені – 20 . А вихідних і святкових днів у жовтні буде цілих 11 , тобто більше половини від кількості будніх днів.

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Також не забудьте, що в останню неділю жовтня в Україні щорічно відбувається перехід на зимовий час. У 2021 році переведення стрілок годинника на 1 годину назад відбудеться в ніч з 30 на 31 жовтня о 4 годині ранку.

Свята у жовтні-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі в жовтні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.

1 жовтня – Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку, Всесвітній день вегетаріанства, Всесвітній день посмішки, Всесвітній день геронтолога, а ще День територіальної оборони України.

– Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку, Всесвітній день вегетаріанства, Всесвітній день посмішки, Всесвітній день геронтолога, а ще День територіальної оборони України. 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога, Міжнародний день уролога і Всесвітній день стомованих хворих.

– Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога, Міжнародний день уролога і Всесвітній день стомованих хворих. 3 жовтня – український День вчителя (День працівників освіти), Всесвітній день тверезості, а також День німецької єдності.

– український День вчителя (День працівників освіти), Всесвітній день тверезості, а також День німецької єдності. 4 жовтня – Всесвітній день архітектора, Міжнародний день лікаря, Всесвітній день тварин, Всесвітній день житла Хабітат, Всесвітній тиждень космосу.

– Всесвітній день архітектора, Міжнародний день лікаря, Всесвітній день тварин, Всесвітній день житла Хабітат, Всесвітній тиждень космосу. 5 жовтня – Всесвітній День вчителя.

– Всесвітній День вчителя. 6 жовтня – Всесвітній день охорони місць проживання.

– Всесвітній день охорони місць проживання. 8 жовтня – День юриста України.

– День юриста України. 9 жовтня – Всесвітній день пошти і День ріелтора, а також Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.

– Всесвітній день пошти і День ріелтора, а також Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги. 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології, Всесвітній день психічного здоров'я, День художника, Європейський день боротьби проти смертної кари, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби.

– День працівників стандартизації та метрології, Всесвітній день психічного здоров'я, День художника, Європейський день боротьби проти смертної кари, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби. 11 жовтня – Міжнародний день дівчаток.

– Міжнародний день дівчаток. 12 жовтня – День кадрового працівника і Всесвітній день боротьби з артритом.

– День кадрового працівника і Всесвітній день боротьби з артритом. 13 жовтня – Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих.

– Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих. 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України і День українського козацтва, а ще Міжнародний день стандартизації та Всесвітній день зору.

– Покров Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України і День українського козацтва, а ще Міжнародний день стандартизації та Всесвітній день зору. 15 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком грудей, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини або День сліпих, Всесвітній день миття рук.

– Всесвітній день боротьби з раком грудей, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини або День сліпих, Всесвітній день миття рук. 16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День алерголога, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день здорового харчування, День працівника целюлозно-паперової промисловості, а також День шефа.

– Всесвітній день анестезіолога, День алерголога, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день здорового харчування, День працівника целюлозно-паперової промисловості, а також День шефа. 17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів і День працівника харчової промисловості.

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів і День працівника харчової промисловості. 18 жовтня – Європейський День боротьби з торгівлею людьми і Всесвітній день цукерок.

– Європейський День боротьби з торгівлею людьми і Всесвітній день цукерок. 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Всесвітній день статистики, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Міжнародний день кухаря і кулінара, а також Міжнародний день авіадиспетчера.

– Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Всесвітній день статистики, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Міжнародний день кухаря і кулінара, а також Міжнародний день авіадиспетчера. 21 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок.

– Міжнародний день кредитних спілок. 22 жовтня – Всесвітній день людей з вадами мовлення або День людей, що заїкаються.

– Всесвітній день людей з вадами мовлення або День людей, що заїкаються. 23 жовтня – День рекламіста або День працівників реклами, а ще Міжнародний день снігового барса.

– День рекламіста або День працівників реклами, а ще Міжнародний день снігового барса. 24 жовтня – День Організації Об'єднаних Націй, Всесвітній день інформації про розвиток, Всесвітній день боротьби з поліоміелітом, Міжнародний день тещі, а також початок Тижня роззброєння.

– День Організації Об'єднаних Націй, Всесвітній день інформації про розвиток, Всесвітній день боротьби з поліоміелітом, Міжнародний день тещі, а також початок Тижня роззброєння. 25 жовтня – День маркетолога, День автомобіліста і дорожника, Всесвітній день макаронів, а також День народження Національної спілки художників України.

– День маркетолога, День автомобіліста і дорожника, Всесвітній день макаронів, а також День народження Національної спілки художників України. 26 жовтня – Міжнародний день шкільних бібліотек.

– Міжнародний день шкільних бібліотек. 27 жовтня – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.

– Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників, а також Міжнародний день анімації.

– День визволення України від фашистських загарбників, а також Міжнародний день анімації. 29 жовтня – День військового фінансиста України, Всесвітній день боротьби з інсультом і Міжнародний день псоріазу.

– День військового фінансиста України, Всесвітній день боротьби з інсультом і Міжнародний день псоріазу. 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, Міжнародний день економії, а ще Геловін.

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