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Вихідні дні та свята у жовтні 2021 року в Україні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
15 вересня, 16:25
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У жовтні українців чекає багато свят, а в честь Дня захисників і захисниць України ми отримаємо тривалі вихідні чотири дні поспіль.
Вихідні і свята в жовтні
Вихідні і свята в жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у жовтні 2021 року? Коли буде День учителя, Покров Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, День українського козацтва і Геловін? Які ще державні та важливі міжнародні дати ми відзначаємо у жовтні 2021 роки? Детальніше читайте у нашій статті.

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Вихідні дні та свята у жовтні 2021 року

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Отже, в середині жовтня в українців буде офіційне державне свято – День захисників і захисниць України, який щорічно відзначається 14-го числа.

Окрім того, на цю ж дату припадають інші значущі для нашої держави події – Покров Пресвятої Богородиці, і День українського козацтва .

У 2021 року 14 жовтня випадає на четвер. Для більш приємного і комфортного святкування уряд пропонує перенесення робочого дня з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня .

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Отже, завдяки перенесенню робочого дня, українці отримають пролонговані вихідні чотири дні поспіль – з четверга, 14 жовтня, до неділі, 17 жовтня .

При цьому робочий час в день перед святом, а це середа, 13 жовтня , на честь свята буде скорочено на 1 годину.

Загальна кількість робочих днів у середині осені – 20 . А вихідних і святкових днів у жовтні буде цілих 11 , тобто більше половини від кількості будніх днів.

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Також не забудьте, що в останню неділю жовтня в Україні щорічно відбувається перехід на зимовий час. У 2021 році переведення стрілок годинника на 1 годину назад відбудеться в ніч з 30 на 31 жовтня о 4 годині ранку.

Свята у жовтні-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі в жовтні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.

  • 1 жовтня – Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку, Всесвітній день вегетаріанства, Всесвітній день посмішки, Всесвітній день геронтолога, а ще День територіальної оборони України.
  • 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога, Міжнародний день уролога і Всесвітній день стомованих хворих.
  • 3 жовтня – український День вчителя (День працівників освіти), Всесвітній день тверезості, а також День німецької єдності.
  • 4 жовтня – Всесвітній день архітектора, Міжнародний день лікаря, Всесвітній день тварин, Всесвітній день житла Хабітат, Всесвітній тиждень космосу.
  • 5 жовтня – Всесвітній День вчителя.
  • 6 жовтня – Всесвітній день охорони місць проживання.
  • 8 жовтня – День юриста України.
  • 9 жовтня – Всесвітній день пошти і День ріелтора, а також Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.
  • 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології, Всесвітній день психічного здоров'я, День художника, Європейський день боротьби проти смертної кари, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби.
  • 11 жовтня – Міжнародний день дівчаток.
  • 12 жовтня – День кадрового працівника і Всесвітній день боротьби з артритом.
  • 13 жовтня – Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих.
  • 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України і День українського козацтва, а ще Міжнародний день стандартизації та Всесвітній день зору.
  • 15 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком грудей, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини або День сліпих, Всесвітній день миття рук.
  • 16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День алерголога, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день здорового харчування, День працівника целюлозно-паперової промисловості, а також День шефа.
  • 17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів і День працівника харчової промисловості.
  • 18 жовтня – Європейський День боротьби з торгівлею людьми і Всесвітній день цукерок.
  • 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Всесвітній день статистики, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Міжнародний день кухаря і кулінара, а також Міжнародний день авіадиспетчера.
  • 21 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок.
  • 22 жовтня – Всесвітній день людей з вадами мовлення або День людей, що заїкаються.
  • 23 жовтня – День рекламіста або День працівників реклами, а ще Міжнародний день снігового барса.
  • 24 жовтня – День Організації Об'єднаних Націй, Всесвітній день інформації про розвиток, Всесвітній день боротьби з поліоміелітом, Міжнародний день тещі, а також початок Тижня роззброєння.
  • 25 жовтня – День маркетолога, День автомобіліста і дорожника, Всесвітній день макаронів, а також День народження Національної спілки художників України.
  • 26 жовтня – Міжнародний день шкільних бібліотек.
  • 27 жовтня – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.
  • 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників, а також Міжнародний день анімації.
  • 29 жовтня – День військового фінансиста України, Всесвітній день боротьби з інсультом і Міжнародний день псоріазу.
  • 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, Міжнародний день економії, а ще Геловін.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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