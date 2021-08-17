Вихідні дні та свята у вересні 2021 року в Україні

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у вересні 2021 року? Коли буде День знань, Міжнародний день благодійності, День грамотності, День батька, День солідарності журналістів, Міжнародний день миру?
Які ще державні і важливі міжнародні дати ми відзначаємо у вересні 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.
Літо добігає кінця, на порозі вже видніється вересень, а разом із ним приємна осіння прохолода, оксамитовий сезон, пікніки з друзями на природі, вилазки за грибами або просто прогулянки по осінньому лісі, Дізнайтеся, коли і скільки днів українці відпочивають у вересні 2021 року, і плануйте свої вихідні.
Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.
Вихідні дні та свята у вересні 2021 року
На початку осені немає офіційних державних свят. Для законного відпочинку у вересні 2021 року в нас будуть лише традиційні суботи та неділі.
Всього кількість робочих днів у вересні становить 22 . Вихідних на початку осені буде 8 днів .
Свята у вересні-2021
Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі у вересні 2021 року.
Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.
- 1 вересня – День знань.
- 2 вересня – День закінчення Другої світової війни, а також День нотаріату.
- 5 вересня – Міжнародний день благодійності.
- 6 вересня – День підприємця.
- 8 вересня – Міжнародний день грамотності та День солідарності журналістів.
- 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, а також День дизайнера-графіка.
- 10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам.
- 11 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту.
- 12 вересня – День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, а також День пам'яті жертв фашизму.
- 13 вересня – День програміста.
- 15 вересня – Міжнародний день демократії, а також День HR-менеджера.
- 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару.
- 17 вересня – День рятувальника України.
- 18 вересня – День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника.
- 19 вересня – День працівника лісу, Всенародний день батька і День народження смайлика.
- 20 вересня – День рекрутера.
- 21 вересня – Міжнародний день миру, а також православна церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці.
- 22 вересня – День партизанської слави, Всесвітній день без автомобілів, а також День осіннього рівнодення.
- 26 вересня – Європейський день мов, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, День машинобудівника, День вихователя і дошкільних працівників, Міжнародний день глухих, а ще Всесвітній день контрацепції.
- 27 вересня – Всесвітній день туризму, а також православні відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього.
- 28 вересня – Міжнародний день загального доступу до інформації та Всесвітній день боротьби проти сказу.
- 29 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, а ще Всесвітній день серця і День отоларинголога.
- 30 вересня – Всесвітній день моря, День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача.
Дивіться відео про сезон відпусток-2021:
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