Вихідні дні і свята у січні 2022 року в Україні

Новий рік, Різдво, довгі вихідні – це далеко не весь перелік гарних приводів для святкування у січні 2022 року.

Вихідні та свята у січні / Фото: Колаж: Сьогодні

Які вихідні дні і свята в Україні чекають на нас у січні-2022? Які державні свята і значущі дати ми відзначаємо в середині зими та на початку 2022 року? Чи потрібно відпрацьовувати за святкування Нового року та Різдва-2022? Кого українці вітатимуть із професійним святом? Докладніше читайте у нашій статті.

Вихідні у січні 2022 року

На завершення 2021 року поспішаємо розповісти вам, які важливі, значущі, веселі та цікаві свята чекають на українців на початку 2022 року. Крім загальновідомих Нового року та Різдва Христового, січень порадує ще купою приємних вихідних та святкових днів. При цьому жодних додаткових відпрацювань не потрібно .

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Новий рік, 1 січня , 2022 року вдало випадає на суботу, а значить, захопить і понеділок. Отже, для святкування українці отримують пролонговані триденні вихідні – з суботи, 1 січня, до понеділка, 3-го числа .

Різдво Христове , яке завжди відзначається 7 січня, 2022 року випадає на п'ятницю. Слідом за ним йдуть субота і неділя, отже, у нас знову вийде три офіційні вихідні дні поспіль: із п'ятниці, 7 січня, до неділі, 9 січня .

Загальна кількість робочих днів у січні становить 19 .

. Вихідних днів на початку року буде 12 .

. Також один передсвятковий день укорочений на 1 годину – 6 січня .

Свята у січні-2022

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у січні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних, які мають відношення до цих дат.

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1 січня – Новий рік і Всесвітній день миру.

4 січня – День хіт-параду.

6 січня – Святвечір.

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7 січня – Різдво Христове.

8 січня – День метро.

11 січня – Всесвітній день "дякую".

14 січня – Старий Новий рік.

16 січня – Всесвітній день снігу.

17 січня – День дітей-винахідників.

19 січня – Водохреще Господнє.

20 січня – День Автономної Республіки Крим.

21 січня – Міжнародний день обіймів.

22 січня – День Соборності України і День прийняття Четвертого універсалу в Україні.

25 січня – День студента або Тетянин день.

26 січня – Міжнародний день митниці, а також День працівника контрольно-ревізійної служби України.

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних, а також День відкриття Антарктиди.

29 січня – День пам'яті Героїв Крут і День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни.

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ, а також Всесвітній день допомоги хворим на проказу.

31 січня – Міжнародний день ювеліра.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік-2022 був вдалим і щасливим.