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Вихідні та свята у травні-2022 в Україні

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25 квітня, 15:40
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В Україні відмінено традиційні вихідні на травневі свята.
Вихідні та свята у травні: коли і скільки відпочиваємо
Вихідні та свята у травні: коли і скільки відпочиваємо / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

З наближенням травня багатьох українців цікавить питання, як ми відпочиватимемо на травневі свята , чи будуть вони вихідними в 2022 році, чи можливе перенесення робочих днів, а також які ще державні свята та значущі дати настануть наприкінці весни. Докладніше читайте у нашій статті.

Вихідні у травні 2022 року

Традиційні додаткові вихідні на честь травневих свят, які щороку були в Україні, у 2022 році скасовані через введеня воєнного стану . Про це повідомила Держслужба України з питань праці. До них відносяться:

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  • 1 травня – День праці;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Таким чином, кількість робочих днів у травні становить 22 дні . Вихідних днів наприкінці весни буде 9 днів .

Свята у травні-2022

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у травні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних , які причетні до цих дат.

1 травня – День праці (Міжнародний день солідарності трудящих).

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3 травня – Всесвітній день свободи преси, День кондитера, День Сонця та церковний поминальний день Радониця.

4 травня – Міжнародний день пожежників.

5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів та Всесвітній день акушерки.

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6 травня – Міжнародний день без дієт.

7 травня – День радіо та Міжнародний день астрономії,

8 травня – День пам'яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також День матері в Україні.

Відпочинок на травневі свята
Відпочинок на травневі свята / Фото: Unsplash

9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

12 травня – Всесвітній день медсестер.

14 травня – Всесвітній день мігруючих птахів.

15 травня – Міжнародний день сім'ї, День молодіжних та дитячих громадських організацій, Міжнародний день захисту клімату, День пам'яті померлих від СНІДу, а також День пам'яті жертв політичних репресій.

17 травня – Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства, День пульмонолога.

18 травня – Міжнародний день музеїв, а ще День боротьби за права кримськотатарського народу.

19 травня – День вишиванки.

20 травня – Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України.

21 травня – Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку, а ще в Україні відзначається День науки та Міжнародний День Європи.

22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності.

23 травня – День морської піхоти України.

24 травня – День слов'янської писемності та культури, а також Європейський день парків.

25 травня – День філолога, а ще Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України.

29 травня – День хіміка, Всесвітній день здорового травлення, Міжнародний день миротворців ООН, День Києва.

30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, а також День жіночої емансипації.

31 травня – Всесвітній день без тютюну та Всесвітній день блондинок.

Також ми публікували докладний православний календар церковних свят і постів у травні-2022. А щоб дізнатися, чим можна займатися дачникам, читайте місячний календар для саду та городу на травень 2022 року.

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