Вихідні на Різдво-2022 в Україні: скільки відпочиваємо на свята

Святкування Різдва Христового у 2022 році в українців розтягнеться на три вихідні дні.

Вихідні на Різдво Христове / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці благополучно зустріли та відгуляли Новий рік 2022. На черзі – не менш улюблене та довгоочікуване зимове свято – Різдво Христове.

На коли припадають різдвяні свята? Скільки офіційних святкових днів отримають українці на Різдво у 2022 році? Чи будуть додаткові вихідні та перенесення робочих днів на честь цієї дати? Дізнайтесь у нашій статті.

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Вихідні на Різдво Христове-2022 в Україні

Примітно, що і Новий рік, і Різдво у 2022-м подарували нам пролонговані вихідні за рахунок того, що дати цих свят вдало приєдналися до субот та неділь.

Різдво Христове 7 січня у 2022 році випадає на п'ятницю, а разом із вихідними суботою та неділею розтягується на три дні святкування. Жодних переносів у цьому випадку не знадобиться.

Крім того, передсвятковий день – четвер, 6 січня , буде укороченим на 1 годину, завдяки чому трохи збільшиться час Святвечора.

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Отже, на Різдво в українців буде три довгі вихідні – з п'ятниці, 7 січня, до неділі, 9-го числа .

Раніше ми публікували докладний календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.