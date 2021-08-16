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Яблучний Спас-2021: що освячують на свято

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 серпня, 14:51
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На Яблучний Спас, 19 серпня, в жодному разі не можна пригощатися яблуками та іншими фруктами нового врожаю, поки їх не освятять у церкві.
Що святять на Яблучний Спас
Що святять на Яблучний Спас / Фото: Depositphotos

Щороку 19 серпня православні християни відзначають Другий Спас – Яблучний.

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З давніх-давен вважалося, що до нього їсти соковиті плоди заборонено, особливо матерям, які втратили своїх дітей. Люди вірили, що якщо жінка з'їсть яблуко до Спаса, то діти на небі не отримають райські яблучка в день свята.

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Церква 19 серпня святкує Преображення Господнє – день, коли Ісус повів трьох своїх найближчих учнів на гору Фавор і явив їм диво.

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В Євангелії від Матвія написано, що там під час молитви "Він змінився перед ними: обличчя Його, як сонце, а одежа Його стала біла, як світло".

Яблучний Спас: що святять у церкві

  • На Яблучний Спас прийнято святити яблука і виноград. Вважається, що дозрівання плодів наприкінці літа – це нагорода за цілий рік важкої праці, і, освячуючи плоди в день Преображення, Церква тим самим освячує всі земні праці Божою благодаттю.
  • Люди вірили, що після освячення яблука набувають певної магічної сили.
  • А якщо загадати бажання, відкушуючи перший шматочок від фрукта нового врожаю, то воно обов'язково збудеться.
  • Також вважалося, що яблука, вжиті на Яблучний Спас, принесуть здоров'я і достаток.
  • Крім яблук і винограду, до церкви беруть груші, сливи, персики, овочі, хрін, сіль і хліб.
  • Також у кошик можна покласти мед, польові квіти і пучок колосків жита і пшениці, таким чином прославляючи багатство природи.
  • Не можна брати з собою для освячення м'ясні страви, алкоголь, гроші та інші матеріальні цінності.
  • Освяченими в церкві яблуками прийнято пригощати нужденних і дітей. Вважається, що чим щедріше будуть роздані яблука, тим прихильніше буде доля до людини.

Що готують на Яблучний Спас

На Яблочный Спас запекают яблоки
На Яблочный Спас запекают яблоки / Фото: Depositphotos

На Яблучний Спас традиційно готують випічку з яблуками: пироги, штрудели і пиріжки. Фрукти запікають у духовці з медом і горіхами, варять із них варення і компоти.

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Всі святкові страви обов'язково повинні бути пісними, тому що 14 серпня розпочинається двотижневий Успенський піст. При цьому на Яблучний Спас дозволені риба, рослинна олія і вино.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не можна робити на Яблучний Спас.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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