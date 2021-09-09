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Як швидко робити домашню роботу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
9 вересня, 13:07
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При правильному підході до виконання домашньої роботи залишиться час і на відпочинок, і на розваги.
Як робити уроки
Як робити уроки / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато задають додому, нецікаво і довго робити домашню роботу, падає успішність, пропадає всякий інтерес до навчання – знайома ситуація? Спробуйте по-іншому поглянути на свій час і правильно його розподілити.

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Як швидко робити уроки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Урок
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Як робити домашню роботу
Як робити домашню роботу / Фото: Unsplash

Головне правило: виконувати домашнє завдання ви починаєте вже на самому уроці . Чим уважніше ви слухаєте викладача, чим краще ви зрозуміли тему, тим легше і швидше вийде зробити завдання вдома. Іноді досить просто повторити, а не зубрити з нуля.

  • Лайфхак 2. Час

Також, щоб швидше зробити домашнє завдання, приступайте до нього в той же день , після лекції, а не напередодні наступних занять. Поки ви пам'ятаєте всю інформацію, обробити її буде набагато легше, ніж згадувати потім. Перед уроком достатньо просто раз прочитати, щоб освіжити все в пам'яті.

  • Лайфхак 3. Пріоритети
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Як робити домашню роботу
Як робити домашню роботу / Фото: Unsplash

Одразу ж розподіліть завдання за їх терміновістю . У цьому вам допоможе щоденник. Почніть робити те, що стоїть раніше і за ступенем виконання складніше. Ваші основні сили і концентрація уваги буде витрачена саме на нього. А під кінець залишаться більш легкі і менш термінові.

  • Лайфхак 4. Робоче місце

Як робити домашню роботу
Як робити домашню роботу / Фото: Unsplash

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Місце, де ви проводите багато часу за роботою, має бути зручним і комфортним . Вільний і просторий стіл, м'який стілець, які підходять під ріст, підручники і канцелярія під рукою, на поличках і на своїх місцях. Також важливе гарне освітлення, відсутність шуму та інших відволікаючих чинників. А ось робити уроки в ліжку – не найкращий варіант, тому так викликається сонливість, неуважність і лінь.

  • Лайфхак 5. Відволікання

Як робити домашню роботу
Як робити домашню роботу / Фото: Unsplash

Табу на все, що відволікає . На час виконання домашньої роботи закрийте двері, вимкніть гру на комп'ютері і телевізор, відкладіть телефон. Оптимально завантажити додаток, який на час блокує всі повідомлення та оповіщення із соцмереж.

  • Лайфхак 6. Таймер

Як робити домашню роботу
Як робити домашню роботу / Фото: Unsplash

Перед виконанням завдання спробуйте спрогнозувати, скільки часу вам на нього знадобиться. І встановіть таймер . Це допоможе перевірити себе, наскільки ви мали рацію, включить режим змагання між вашою теорією і практикою, навчить контролювати час, а також допоможе виробити дисциплінованість.

  • Лайфхак 7. Відпочинок

Як робити домашню роботу
Як робити домашню роботу / Фото: Unsplash

Не потрібно сидіти від початку до кінця над уроками – від цього продуктивність знижується в рази. Робіть короткі п'ятихвилинки, які допоможуть відпочити, відволіктися, переключити увагу і налаштувати мозок на більш якісну роботу. Наприклад, працюєте 30 хвилин, відпочиваєте 5 хвилин . Зробіть зарядку, щоб поганяти кров, але не беріть у руки гаджети.

  • Лайфхак 8. Нагорода

Як робити домашню роботу
Як робити домашню роботу / Фото: Unsplash

Після успішного або навіть дострокового виконання домашки обов'язково придумайте собі якесь заохочення. Це добре працює як мотивація скоріше закінчити роботу. Наприклад, цукерка, візит до друга, улюблена гра. Коли ви знаєте, що на вас чекає нагорода, працювати буде веселіше.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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