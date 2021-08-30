Ви заощадите і час, і сили, якщо будете мити і прибирати плиту відразу по свіжих слідах після приготування їжі

Як відмивати плиту / Фото: Колаж: Сьогодні

Кухня – це святая святих для кожної господині. Але, як ми нещодавно з'ясували, найбрудніші місця в будинку приховуються саме на кухні. Одним із пристроїв, що потребує особливої уваги в сенсі наведення чистоти, є газова плита.

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Доглядати за нею буває доволі складно. Адже крім звичайного бруду, пилу, крихт, слідів від їжі, доводиться витрачати багато часу і сил, щоб віддерти плями жиру, що капітально в'їлися.

Однак цей процес можна полегшити. Для цього необов'язково використовувати агресивні і сильнодіючі хімічні речовини. Як простіше очистити варильну поверхню, решітки, крани та інші елементи плити, читайте наші лайфхаки.

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Як швидко відмити газову плиту: лайфхаки

Лайфхак 1. Мити відразу

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Як відмити плиту / Фото: Pinterest

Ви в рази спростите собі життя, якщо забруднені поверхні відмиєте відразу після приготування або навіть у процесі, а не відкладете на потім. Майте на увазі, що свіжі бризки стираються набагато простіше і швидше, ніж застиглі і плями, що в'їлися. Прибрати жир, що бризнув зі сковороди або сотейника, можна паперовими серветками. Але будьте обережні з вогнем!

Лайфхак 2. Окріп

Як відмити плиту / Фото: Pinterest

Іноді навіть немає необхідності мити плиту з використанням якихось засобів. Достатньо просто полити брудну пляму окропом з чайника і стерти відсталий жир серветкою.

Лайфхак 3. Сода

Як відмити плиту / Фото: Pinterest

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Звичайна харчова сода здатна на чудеса чистоти і може впоратися навіть із найбруднішими місцями. Для цього трохи зволожте губку, нанесіть на неї порошок і гарненько протріть поверхні. Однак зверніть увагу, що сода в сухому вигляді є абразивною речовиною і може подряпати глянцеві поверхні. Тому тут потрібно зробити кашку, розбавивши соду невеликою кількістю води. Нанесіть на брудне місце, залиште на 5-10 хвилин, і потім бруд легко відійде під мочалкою.

Лайфхак 4. Оцет

Як відмити плиту / Фото: Pinterest

Свіжий бруд легко піддається серветці, змоченій звичайним столовим оцтом. А ось якщо бруд вже засохлий, змішайте оцет з невеликою кількістю води, залийте в пульверизатор і побризкайте на плиту. Зверху посипте содою і почекайте, поки відудеться хімічна реакція і порошок перестане пінитися. Потім помийте плиту і витріть насухо серветкою.

Лайфхак 5. Господарське мило

Як відмити плиту / Фото: Pinterest

Із жиром, брудом і пригарками, що в'їлися на конфорках, впорається розчин господарського мила. Натріть на дрібній терці шматочок мила, розведіть гарячою водою і замочіть у розчині деталі газової плити. Потім потріть і промийте у звичайній воді.

Лайфхак 6. Нашатир

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Як відмити плиту

Брудні ручки на плиті легко почистити за допомогою нашатирю. Але оскільки витримати його сильний запах під силу не кожному, можна використовувати нашатирно-анісові краплі . Кілька крапель рідини нанесіть на ватні палички або спонж, змочіть ручки і залиште на кілька хвилин відкиснути. А потім протріть їх серветкою.

Дивіться відео про токсичну кухню і правила прибирання:

Раніше ми розповідали, як легко почистити килим без хімії: корисні лайфхаки.