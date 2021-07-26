Як швидко заправити ковдру: прості лайфхаки

Наші поради стануть в нагоді для тих, кого ковдра ніяк не слухається і весь час норовить загубитися в підодіяльнику.

Як заправити ковдру / Фото: Сьогодні

Буває дуже складно заправити ковдру в підодіяльник і доводиться довго возитися з постільною білизною, щоб виловити всі кінці і поставити їх на місце. Але є прості правила, дотримуючись яких, ви навчитеся робити це легко і швидко.

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Як заправити ковдру в підодіяльник: лайфхаки

Лайфхак 1. Підодіяльник з розрізом посередині

Як заправити ковдру / Фото: Pinterest

При традиційному способі кожен куточок ковдри заправляється окремо. Для швидкості ковдру кладуть по центру прорізів. Потім по черзі впихають і простягають кожен куточок, щоб вони співпали, і тримають пальцями, прищіпками або ж зажимами, щоб куточки не загубилися, поки заправляються інші.

Лайфхак 2. Підодіяльник з розрізом знизу або збоку

Як заправити ковдру / Фото: Pixabay

Ковдра розстеляється на ліжку. Потрібно просунути руки у вивернутий навиворіт підодіяльник всередину, до далеких куточків підодіяльника, захопити ними кінці ковдри, потягнути на себе, одночасно струшуючи і вивертаючи.

Лайфхак 3. Великий підодіяльник

Часто буває так, що ковдра з підодіяльником не збігаються за розміром. Не дуже приємно вкриватися ковдрою, яка тоне і губиться у підодіяльнику. Таку конструкцію доведеться часто поправляти. І в цьому випадку порожній простір підодіяльника краще розташовувати з боку ніг – так ковдра не буде з'їжджати.

Лайфхак 4. Велика ковдра

Як заправити ковдру / Фото: Pinterest

Але от якщо ковдра більше свого чохла, то навіть не намагайтеся її туди впихнути – користуватися такою укривашкой буде вкрай незручно, тому що всередині будуть суцільні горби і грудки. Щоб дотриматися правил гігієни, краще розстеліть підодіяльник, а поверх нього розкладіть ковдру, не заправляючи всередину.

Лайфхак 5. Прасування

Як заправити ковдру / Фото: Pinterest

Прасуючи постільну білизну, ви не тільки дезінфіціруете її, але ще і робите більш гладкою. По такому підодіяльнику ковдра буде легше ковзати і не чіплятися, коли ви будете міняти білизну на свіжу.

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