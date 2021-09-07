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Як робити шпаргалки: ТОП-10 прикольних лайфхаків

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 вересня, 17:15
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Якщо ви не готові на контрольну або іспит, вас може врятувати грамотно зроблена і захована шпаргалка
Як робити шпаргалки
Як робити шпаргалки / Фото: Колаж: Сьогодні

Навчання – річ непроста. Гряде залік або контрольна, а ви не встигли все вивчити? На допомогу може прийти шпаргалка. Головне – підготувати її якісно, а сховати надійно, але так, щоб можна було скористатися. Ми поділимося кількома цікавими лайфхаками, як зробити шпаргалку, можливо, вам щось стане в нагоді.

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Як робити шпаргалки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Зошит
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Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

Візьміть тонкий зошит і відріжте від нього вузьку смужку завширшки 2-3 см з боку корінця. Потім цю смужку розріжте ще на 4-5 частин. У вас вийде кілька мініатюрних книжечок для шпаргалок, дві з яких вже зі скріпками, а решту можна скріпити степлером. Вони займають мало місця, добре поміщаються в долоні і при цьому непомітні.

  • Лайфхак 2. Руки

Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

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Короткі шпаргалки можна зробити на долонях або на внутрішній області пальців , де вони стикаються один з одним. А в холодну пору року написані підказки буде не видно під довгим рукавом.

  • Лайфхак 3. Скотч

Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

Коли руки пітніють, то текст на аркуші може розпливатися і погано читатися. Щоб цього не сталося, відразу після підготовки шпаргалки обклейте її скотчем .

  • Лайфхак 4. Лінійка
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Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

Візьміть дві однакові тонкі лінійки, склейте їх між собою скотчем з одного боку, а всередину приклейте шпаргалку . З боку це не викличе підозр.

  • Лайфхак 5. Ластик

Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

У стирачці можна проколупати контейнер для зберігання доволі великий інформації. Приклейте кінці шпаргалки , складеної гармошкою, в дві такі резинки і з'єднайте їх між собою.

  • Лайфхак 6. Ручка

Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

Ручка – чудовий футляр для шпаргалки . Візьміть аркуш, щоб він за розміром не перевищував довжину ручки, напишіть шпаргалку, а потім намотайте на стержень всередині ручки. У відповідний момент просто дістаньте її.

  • Лайфхак 7. Принтер

Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

Роздрукуйте текст на лазерному принтері , наклейте на нього скотч, опустіть на пару хвилин у теплу воду і зніміть папір зі скотчу. Текст шпаргалки перейде на прозору плівку. Тепер його можна помістити хоч на ручку, хоч на пляшку з водою – він буде практично непомітний.

  • Лайфхак 8. Пробка

Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

Виріжте кілька кругляшків за діаметром пробки від пляшки. Склейте їх між собою в ланцюжок, напишіть потрібну інформацію, а потім складіть гармошкою і помістіть під пробку . Горличко самої пляшки з водою при цьому затягніть плівкою.

  • Лайфхак 9. Пляшка

Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

Для такої шпаргалки вам знадобиться пляшка з непрозорим напоєм . Відклейте з неї етикетку, напишіть на внутрішньому боці текст і знову приклейте на місце. Трохи відпийте рідину до верхнього рівня етикетки. Тепер при нахилі пляшки вам буде видно шпаргалку.

  • Лайфхак 10. Пластир

Як зробити шпаргалку
Як зробити шпаргалку / Фото: Pinterest

Невелику гармошку можна сховати під медичний пластир . Напишіть шпаргалку, прикріпіть її до одноразового пластиру і наклейте його на руку або палець. А в потрібний момент відліпіть і поверніть назад.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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