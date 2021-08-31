Як робити заготовки на зиму без мух

Щоб консервація пройшла у більш комфортних і безпечних умовах, позбудьтеся комах перевіреними народними методами

Як позбутися мух на кухні / Фото: Колаж: Сьогодні

Теплий сезон славиться багатим урожаєм ягід, фруктів і овочів, а також надмірною кількістю мух . Ці докучливі комахи в серпні і вересні стають ще й агресивними, боляче кусаються і сильно докучають на кухні.

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Варто трохи відволіктися, і на продуктах збираються полчища мух, особливо на дачі в період заготовок і консервації. Вони так і норовлять попасти то в варення, то в соління, які готуються на кухні.

Адже це не тільки неприємно з естетичної точки зору. Мухи можуть стати джерелом багатьох страшних інфекцій , таких як: дизентерія, дифтерія, холера, туберкульоз, поліомієліт, гельмінти тощо.

Комахи становлять загрозу для людей, тому що за родом своєї "діяльності" постійно контактують з відходами і навіть фекаліями, а потім прилітають в житло людини і переносять заразу на чисті продукти. Так мухи харчуються і відкладають свої личинки.

Як позбутися мух? Читайте наші лайфхаки, і ваш процес заготовок стане набагато простішим і безпечнішим.

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Як боротися з мухами: лайфхаки

Лайфхак 1. Чистота

Як позбутися від мух / Фото: Unsplash

Простіше не допустити появу мух, ніж боротися з наслідками. Важливо максимально підтримувати чистоту і порядок, відразу після обіду мити посуд і прибирати зі столу , не залишати продукти у відкритому доступі, а харчові відходи викидати у відро з герметичною кришкою або ж виносити з дому в компостну яму. Справа в тому, що мухи гостро реагують і прилітають на запахи.

Лайфхак 2. Сітка

Як позбутися від мух / Фото: Unsplash

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Зрозуміло, що консервація – процес тривалий, і продукти довго перебувають у відкритому доступі. В цьому випадку потрібно постаратися максимально закрити доступи в приміщення. На допомогу прийде протимоскітна сітка на відкритих дверях і вікнах. Також нею можна закривати садову альтанку і літню кухню.

Лайфхак 3. Липка стрічка

Як позбутися від мух / Фото: Wikipedia

Дуже зручний метод позбавлення від набридливих комах – липка стрічка. Розгорнули рулончик, повісили вище, щоб не діставати головою , і забули, а мухи самі знайдуть до неї дорогу. Вони сідають на клейку приманку і прилипають намертво.

Можна скористатися готовим варіантом або зробити самостійно за рецептом :

гліцерин – 1 ложка, мед – 2 ложки, вазелінова олія – 4 ложки, каніфоль – 8 ложок.

Для цього смужку щільного паперу з обох боків потрібно просочити за допомогою клею, приготованого на водяній бані.

Лайфхак 4. Відлякувач

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Як позбутися від мух / Фото: Pinterest

Народні методи радять приготувати суміш, яку комахи на дух не переносять, і тоді вони полетять геть. До таких засобів відносяться рослини і настої з різким запахом : ефірні олії, лавровий лист, базилік, евкаліпт, м'ята, лимон, полин, герань, бузина, черемха тощо.

Лайфхак 5. Приманка

Як позбутися від мух / Фото: Pinterest

Зворотний ефект, коли мухам пропонується альтернативна і більш яскраво пахуча "страва", що стає приманкою. У блюдце кладеться вологий цукор або мед і засипається меленим пекучим перцем. Солодка речовина привертає, а гостра – вбиває .

Лайфхак 6. Пастка

Як позбутися від мух / Фото: Pinterest

Інший спосіб зловити всіх паразитів – зробити пастку. Принцип дії: в ємність наливається приваблива для мух рідина, а зверху кріпиться конус так, щоб комахи могли заповзти всередину, але вже не вилетіли назовні . Пастку можна виготовити із банки з картонним конусом, який клеїться скотчем, або з пластикової пляшки зі зрізаним і перевернутим всередину горличком.

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