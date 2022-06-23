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Як використовувати лавровий лист проти мошок та жуків

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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23 червня, 11:47
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Ароматна спеція допоможе швидко вивести жучків на кухні.
Як використовувати лавровий лист проти комах
Як використовувати лавровий лист проти комах / Фото: Unsplash

Раніше ми давали прості та дієві поради, як позбутися харчової молі. Але ці метелики, що пурхають, – далеко не єдиний ворог людини, що знищує харчові запаси на кухні.

Часто у крупі, борошні, сухофруктах, печиві та інших продуктах заводяться дрібні ненажерливі жучки та мошки . Поява комах не залежить від умов домашнього зберігання продуктів. Ви можете купити товар, який вже заражений паразитами – личинками або дорослими комахами.

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Якщо ви виявили цю неприємність, потрібно терміново вживати заходів Інакше жучки і мошки швидко розплодяться по всій кухні і заразять ваші запаси. Але для цього необов'язково використовувати отрути та хімікати. Вам допоможе звичайний лавровий лист.

Як боротися з комахами на кухні: лайфхаки

  1. Проведіть огляд запасів у кухонних ящиках і полицях і дістаньте всі уражені продукти. Їх доведеться викинути разом із упаковкою .
  2. Решту продуктів, які не зазнали зараження, обробіть спеціальним чином : борошно та крупи протягом години прожарте у гарячій духовці або проморозьте в холодильнику.
  3. Ретельно вимийте харчові ємності, тару та полиці у шафі, особливо в кутах. Також протріть все розчином господарського мила чи оцту. Потім висушіть.
    Ретельно помийте полички та ємності / Фото: pinterest
    Ретельно помийте полички та ємності / Фото: pinterest
  4. Розмістіть у шафах та на поличках гілочки лаврового листя, запах якого відлякує комах-шкідників. Він містить речовину цинеол, що і виділяє сильний аромат.
    Помістіть лавровий лист у місця зберігання продуктів / Фото: unsplash
    Помістіть лавровий лист у місця зберігання продуктів / Фото: unsplash
  5. Також для більшої ефективності по одному лавровому листочку помістіть у кожну ємність із крупами та борошном.
    Помістіть у ємності лавровий лист / Фото: unsplash
    Помістіть у ємності лавровий лист / Фото: unsplash
  6. Не забувайте, що знадобиться часта профілактика зараження продуктів . Зберігайте всі сипучі продукти у герметично закритих скляних або пластикових ємностях. А також попередньо проморожуйте та прожарюйте продукти. І підтримуйте постійну чистоту на полицях у шафі.

Раніше ми розповідали, як використовувати розпушувач, щоб відчистити кухню. А ще давали рекомендації, як боротися з домашніми пилозбірниками.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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