Як використовувати мелену каву: лайфхаки для тіла, будинку і дачі

Не викидайте: поки ви насолоджуєтеся чашкою ароматного натурального напою, ми розповімо, що можна робити з меленою кавою після заварювання.

Як використовувати мелену каву / Фото: Сьогодні

Кава здатна не тільки підбадьорити і тонізувати, подарувати насолоду від свого аромату і смаку. Після використання за призначенням залишається ще кавова гуща, яка також стане в нагоді вам у побуті і на городі.

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Як використовувати мелену каву: лайфхаки

Лайфхак 1. Запахи в холодильнику

Як використовувати мелену каву

У парфумерних магазинах не дарма періодично пропонують понюхати каву. Воназдатна перебивати запахи. Висушіть кавову гущу, помістіть у баночку, зробіть в кришці отвори і поставте в холодильник. Кава нейтралізує сторонні аромати і вбирає неприємні запахи у холодильнику.

Лайфхак 2. Запахи на руках

Як використовувати мелену каву

Запахи на руках також можна прибрати за допомогою кави. Тримайте баночку з меленою кавою поруч із мийкою на кухні. І всякий раз, після того як попрацювали з цибулею, часником, оселедцем та іншими продуктами з сильними запахами, потріть руки кавою, а потім помийте звичайним способом.

Лайфхак 3. Скраб для тіла

Як використовувати мелену каву

Очищувальні і живильні кавові скраби дуже популярні завдяки своїй ефективності й аромату. Кавомани просто у захваті від запаху і оксамитової шкіри, яка виходить в результаті процедури.

Лайфхак 4. Чистка посуду

Як використовувати мелену каву

Іноді після інтенсивного використання на кухонному посуді утворюється нагар, який складно видалити звичайними миючими засобами. Насипте на це місце мелену каву і гарненько потріть, а потім змийте гарячою водою. Майте на увазі, що цей спосіб не варто використовувати з посудом, який не любить процес шліфування.

Лайфхак 5. Ароматизатор

Як використовувати мелену каву

Пошийте невеликі тканинні мішечки, прикрасьте на свій розсуд і наповніть їх сухою меленою кавою. Такі мініатюрні ароматизатори можна розкласти в шафі, на кухні, в коридорі, повісити в авто. Особливо вони порадують кавоманів.

Лайфхак 6. Картина

Як використовувати мелену каву

Кавою можна малювати. Причому, картини виходять ефектними, бархатистими й ароматними. Спочатку нанесіть контур майбутнього малюнка. Потім акуратно намажте його клеєм, а зверху насипте висушену мелену каву. Коли основна маса приклеїться, просто зсипте все зайве.

Лайфхак 7. Свіжість взуття

Як використовувати мелену каву

Неприємний запах взуття, з яким буває важко боротися, піде набагато легше після простої процедури. Насипте суху кавову гущу в мішечок або носок і помістіть на ніч всередину кросівок, черевиків або іншого проблемного взуття. До ранку кава вбере запахи.

Лайфхак 8. Боротьба з вампірами

Як використовувати мелену каву

А ось комарам запах кави абсолютно не до душі. Тож, якщо ви хочете без проблем провести вечір на повітрі, візьміть із собою баночку меленої кави і просто підпаліть її. Почувши запах кавового диму, комахи полетять геть.

Лайфхак 9. Добриво для рослин

Як використовувати мелену каву

У каві міститься безліч корисних речовин не тільки для людини, але і для рослин. Замість того, щоб викинути кавову гущу, ви можете знайти їй гідне застосування в саду, насипавши на клумби в якості добрива. Особливо така підгодівля сподобається рослинам, які люблять кислий грунт, наприклад, азалії, камелії, гортензії, вічнозелені види.

Лайфхак 10. Компонент для компосту

Як використовувати мелену каву

У каві міститься азот, який чудово працює в компостній ямі, переробляючи органічні відходи для майбутнього підживлення рослин. Насипте мелену каву в яму і перемішайте.

Лайфхак 11. Боротьба зі шкідниками

Як використовувати мелену каву

Гуща після кави – натуральний компонент, який у грунті чудово відлякує численних шкідників: мурах, равликів, слимаків тощо. До того ж кава – хороша натуральна підгодівля для рослин.

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