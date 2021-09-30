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Як використовувати палети в інтер'єрі: ТОП-10 ідей з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 вересня, 15:54
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Столи, стільці, ліжка, полички і навіть сходи – як іще корисно і креативно можна застосувати дерев'яні піддони вдома
Що можна зробити з палет
Що можна зробити з палет / Фото: Колаж: Сьогодні

Палети вже давно використовуються не за прямим призначенням і перекочували з поняття звичайної тари в категорію "Конструктор – зроби сам". Речі з них виходять стильними, а головне – бюджетними.

В умілих руках при наявності мінімального набору інструментів вони стають практичними меблями і прикрасою інтер'єру, а мода на крафтовий стиль тільки зростає.

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Деякі речі взагалі не потребують фізичних витрат – достатньо вдало розмістити палети вдома. Дивіться фото і надихайтеся ідеями.

Як застосовувати палети вдома: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Журнальний столик

Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

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Просторий, місткий і зручний . А якщо ще прикрутити до нього колеса, то мобільний – куди захочете, туди і котите. Ось такий стильний журнальний столик виходить із палет.

  • Лайфхак 2. Диван

Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

Доклавши мінімум зусиль, із дерев'яних настилів можна облаштувати цілий м'який куточок, причому не тільки для дачі. Розмістіть кілька піддонів на підлозі, спорудіть спинки і застеліть зверху матрацами – спальне місце готове.

  • Лайфхак 3. Стільці
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Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

З палет виходять чудові табурети і стільці. Але щоб не було скалок, потрібно зробити шліфування дерева .

  • Лайфхак 4. Будиночок для тварин

Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

Ваші чотириногі друзі скажуть вам велике спасибі за такий затишний дім . Собаці в такому зручно спати, а для кота можна спорудити цілі лабіринти.

  • Лайфхак 5. Кухонний столик

Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

Ось такий мініатюрний столик із безліччю поличок всередині можна поставити на кухню. Особливо, якщо ви пофарбуєте його в ті ж кольори , в яких оформлена кімната.

  • Лайфхак 6. Полиця

Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

Поруч повісьте настінну стійку для пляшок і фужерів – вийде дуже стильно.

  • Лайфхак 7. Взуттєва полиця

Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

За допомогою палет можна зручно облаштувати передпокій . Наприклад, спорудити місткі підставки для сумок або полички для взуття.

  • Лайфхак 8. Килимок

Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

Дерев'яний килимок – підходяще місце для мокрого або брудного взуття. Він добре вентилюється, легко прибирається, і на ньому взуття швидше сохне .

  • Лайфхак 9. Сходи

Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

І навіть сходи! Стійкість такої конструкції забезпечать самі палети, тому що вони укладені одна на одну, а полки між сходинками можна використовувати для зберігання всяких дрібниць, особливо в технічному приміщенні , де цінується кожен сантиметр вільного простору.

  • Лайфхак 10. Дозвілля

Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest
Як застосувати палети в побуті / Фото: pinterest

Щоб за гості не занудьгували, з палет можна зробити журнальний столик із намальованою шахівницею .

Дивіться відео про токсичну кухню і правила прибирання:

Раніше ми розповідали, як доглядати за обробними дошками.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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