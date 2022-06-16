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Як використовувати розпушувач, щоб відчистити кухню

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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16 червня, 13:14
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Розпушувач для тіста чудово впорається з жиром
Як розпушувачем відчистити кухню
Як розпушувачем відчистити кухню / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

В процесі прибирання будинку для багатьох господинь каменем спотикання стає кухня . Порівняно з кімнатами вона потребує додаткового часу та сил.

Адже мало просто стерти пил, важливо ще й вивести усі в'їдливі жирні плями . А їх у процесі готування накопичується чимало, причому не лише на варильній поверхні, але й на мийці, решітках, шафках, столах та стінах.

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Рішення дуже просте! Для позбавлення від бруду та жиру можна використовувати розпушувач для тіста у поєднанні з кислотою. За рахунок хімічної реакції цей засіб буквально виїдає жир і залишає чистими кухонні поверхні.

Як чистити кухню розпушувачем

Нанесіть засіб на плиту та робочі площини / Фото: depositphotos
Нанесіть засіб на плиту та робочі площини / Фото: depositphotos

Розпушувач тіста наносять на плями жиру, а зверху додають кілька крапель оцту. В процесі бурхливої хімічної реакції все забруднення швидко розчиняється. Його залишається лише кілька разів повністю протерти вологою серветкою або губкою.

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Як позбутися бруду за допомогою соди

В якості альтернативи розпушувачу часто використовується сода. При додаванні до борошна разом з кислотою вона легко піднімає тісто. Для очищення від бруду плити, мікрохвильової печі, духовки та панелей на жирні місця наносять суміш соди та лимонної кислоти або оцту . Залишають на півгодини, а потім протирають поверхні ганчіркою.

Раніше ми розповідали, як легко видалити бруд з ґрат на кухні і радили звернути увагу на найбрудніші місця. А ще давали рекомендації, як боротися з домашніми пилозбірниками.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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