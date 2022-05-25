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Як використовувати зубочистки вдома: багато креативних ідей

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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25 травня, 18:41
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Зубочистки врятують не лише ваші зуби, а й вирішать безліч побутових проблем.

Такий простий і звичний в ужитку предмет як зубочистка може стати в нагоді не лише за призначенням. Майстри та господині вже давно використовують ці дерев'яні палички у побуті для вирішення багатьох завдань.

Ділимося з вами цікавими та практичними ідеями, як можна застосувати зубочистки . Можливо, вам щось знадобиться, а чимось ви й так уже давно користуєтесь.

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Як використовувати зубочистки: лайфхаки

  • Тісто. Готовність пирогів або булочок легко перевірити, встромивши у тісто зубочистку. Якщо вона залишилася чистою – ваша випічка готова.
    Як перевірити тісто / Фото: pinterest
    Як перевірити тісто / Фото: pinterest
  • Канапе. Зубочистки просто незамінні в оформленні страв для фуршетного столу: за допомогою їх готують різноманітні канапе.
  • Коктейль. Ще одне практичне застосування на кухні зубочисток – прикраса коктейлів.
    Як прикрасити коктейль / Фото: pixabay
    Як прикрасити коктейль / Фото: pixabay
  • Рулети. Також за допомогою дерев'яної зубочистки можна скріпити краї рулетиків або інших страв під час фарширування.
    Як скріпити рулет зубочисткою / Фото: pixabay
    Як скріпити рулет зубочисткою / Фото: pixabay
  • Чистка. Вмочивши кінчик зубочистки у спирт, можна легко очистити дрібні або важкодоступні місця на клавіатурі комп'ютера, на телефоні або в інших гаджетах.
  • Свічки. Для запалювання кількох свічок зручно спочатку підпалити зубочистку, яка горить довше за сірник.
  • Букети. Створення їстівних фруктових або цукеркових букетів і композицій неможливо без маленьких непомітних дерев'яних шпажек.
    Як зробити букет / Фото: pinterest
    Як зробити букет / Фото: pinterest
  • Скотч. За допомогою зубочистки можна вирішити вічну проблему невидимого краю скотчу. Достатньо після кожного використання підкласти під край липкої стрічки зубочистку.
  • Вироби. Люди творчі з умілими руками та завидною фантазією завжди знайдуть, із чого виготовити витвори мистецтва. Наприклад, зі звичайних зубочисток.
    Що зробити із зубочисток / Фото: pinterest
    Що зробити із зубочисток / Фото: pinterest
  • Клей. Тонкий кінчик зубочистки допомагає в рукоділлі, якщо, наприклад, потрібно приклеїти бусинки, бісер або паєтки.
  • Підлога. Зубочистки стануть у нагоді для дрібного ремонту дерев'яної підлоги. Якщо ви виявили невеликі дірочки, вмочіть зубочистку у клей, вставте в отвір і зачекайте, щоб вона висохла. Потім надлишок зріжте нарівні з підлогою і зашліфуйте наждачним папером.
  • Квіти. Щоб відбити бажання у домашнього вихованця лазити по горщиках квітів і псувати вам рослини, їх можна захистити за допомогою зубочисток. Просто натикайте їх у ґрунт, і кішка поступово відучитися шкодити.
    Як врятувати квіти / Фото: pinterest
    Як врятувати квіти / Фото: pinterest
  • Шланг. Прокол у шлангу для поливу можна усунути, вставивши у нього зубочистку та обернувши шланг ізолентою. Від води дерево розбухне та перекриє вихід.
  • Ланцюжок. Зубочистка – ваша помічниця, якщо потрібно розплутати ланцюжок, що зав'язався у вузол. Металеву голку в цьому випадку використати небажано, тому що вона може подряпати чи навіть порвати ювелірний виріб.

Раніше ми ділилися цікавим лайфхаком, як зробити свічку з мила. А ще розповідали, як зробити зі старої банки свічник та безліч інших красивих речей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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