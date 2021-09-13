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Як виправляти помилки в тексті

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
13 вересня, 16:31
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Закреслити, заклеїти, витерти або замазати – різні способи виправлення помилок у зошиті та конспекті.
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У процесі навчання, на уроці або лекції, а також в домашній роботі учні часто припускаються помилок. Зовсім не хочеться виривати лист і переписувати все заново. Можна спробувати виправити невірно написаний текст. Як це зробити, читайте наші лайфхаки.

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Як виправляти помилки в тексті: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Закреслити
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Як виправити помилку
Як виправити помилку / Фото: Unsplash

Якщо ви неправильно заповнили документ, припустилися помилки в диктанті або контрольній, то за правилами в цьому випадку потрібно акуратно закреслити неправильний текст, а збоку або зверху написати правильний варіант. Інші виправлення в цьому випадку неприпустимі.

  • Лайфхак 2. Замазати коректором

Як виправити помилку
Як виправити помилку / Фото: Pinterest

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Якщо ж помилка сталася під час лекції або при виконанні домашньої роботи, вам на допомогу прийде коригуюча рідина (або смужка), яка саме і призначена для виправлення невірно написаного тексту. Головне – щоб колір паперу був білим, тоді виправлення буде непомітним.

  • Лайфхак 3. Заклеїти

Щоб зовнішній вигляд конспекту залишався акуратним і без помарок, фрагмент листа з помилками можна заклеїти чистим папером і зверху все написати правильно. При цьому не доведеться виривати весь лист.

  • Лайфхак 4. Потерти лезом

Як виправити помилку
Як виправити помилку / Фото: Pixabay

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Візьміть гострий ніж або лезо і акуратно потріть напис перпендикулярно листу. При цьому чорнило або паста мають бути вже сухими, інакше вони размажутся.

  • Лайфхак 5. Змастити відбілювачем

Як виправити помилку. Фото: скріншот з YouTube / KremShow
Як виправити помилку. Фото: скріншот з YouTube / KremShow

Капніть на ватяну паличку трохи відбілювача або ацетону і акуратно протріть свою помилку в зошиті. За кілька хвилин промокніть серветкою залишки рідини. Напис посвітлішає або пропаде повністю.

Дивіться відео про викриття популярних міфів про туалетний папір:

Раніше ми розповідали, як робити шпаргалки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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