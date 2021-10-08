Як мити фасади кухні швидко і без розводів

Ми вже розповідали про найбрудніші місця на вашій кухні. А сьогодні поділимося лайфхаками, як правильно мити фронтальні панелі шаф, тумб і ящиків.
Найчастіше фасади виготовлені з пластику або дерева і вимагають особливого догляду. Агресивна хімія може нашкодити красивим дверцятам, зіпсувати колір і залишити плями, а абразивні засоби з часом дряпають поверхні.
Існують прості і доступні засоби, які допоможуть підтримувати чистоту на кухні без розводів і жирних плям. Головне правило: після вологого прибирання протріть поверхні насухо.
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Як мити фасади кухні: лайфхаки
- Лайфхак 1. Лимонна кислота
Візьміть півлітра теплої води, додайте 1 ч. ложку лимонної кислоти, кілька крапель миючого засобу і розмішайте до розчинення . Губкою або розпилювачем нанесіть засіб на брудні фасади, а через півгодини змийте вологою мочалкою.
- Лайфхак 2. Гірчиця
Гірчичний порошок – чудовий засіб для очищення жиру з кухонних фасадів . Змочіть поверхні, посипте місця забруднення, дайте трохи розм'якнути бруду, а потім протріть.
- Лайфхак 3. Господарське мило
Можна намилити губку, а можна натерти господарське мило на тертці і розчинити в теплій воді, щоб було швидше. Нанесіть мило губкою на брудні поверхні і залиште на 15-20 хвилин, а потім промийте чистою водою. Після використання господарського мила протріть поверхні сухим рушником , а на дерево бажано нанести поліроль.
- Лайфхак 4. Сода з олією
Але не проста, а в поєднанні з жиром . змішайте соду з олією у рівних частинах, нанесіть на забруднену поверхню і залиште на 20-30 хвилин. А потім вологою губкою або серветкою зітріть грудочки, в які скатався жир. При необхідності повторіть процедуру. Такий метод підійде і для пластикових поверхонь, і для дерева, тому що олія не лише чистить, а й надає йому блиску.
- Лайфхак 5. Розпушувач тіста
Цей продукт стане в нагоді не лише для випічки, але і під час прибирання , особливо, якщо справа стосується жирних плям. Розпушувач розбавте водою так, щоб вийшла рідка кашка. Нанесіть її на плями і залиште на півгодини. А потім змийте теплою водою.
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