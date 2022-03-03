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Як нагодувати і напоїти тварину, зачинену в сусідській квартирі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 березня, 13:40
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Нагодувати і напоїти кота або собаку можна тільки через вічко. Воду кіт злиже з підлоги, собака може стати під струмінь і лакати
Як допомогти коту та собаці, зачиненим у чужій квартирі
Як допомогти коту та собаці, зачиненим у чужій квартирі / Фото: Инстаграм

В екстреній ситуації тварини вимагають особливої уваги та особливої турботи. Як евакуюватися з котом та собакою – ми докладно розповідали.

Тепер інша ситуація, складніша – як нагодувати кота та собаку, коли вони зачинені в чужій квартирі.

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Зрозуміло, що доведеться пошкодити двері, але тільки так можна допомогти тваринам.

Як допомогти тваринам, зачиненим у сусідській квартирі

Якщо ви почули, що за дверима сусідів є кіт або собака, то потрібно витягти вічко. Це можна зробити за допомогою шила, цвяха, викрутки.

За наявності тварин у вас точно буде корм, його можна насипати через цей отвір.

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Або тонко нарізати ковбасу, сосиску чи розірвати на волокна м'ясо і теж просунути через вічко.

Вода. З котами простіше. Вони можуть злизувати її із підлоги. Тому наберіть воду в шприц, візьміть тонку трубку з-під крапельниці та залийте у квартиру.

Щодо собак, то вони теж можуть злизувати її з підлоги, але для цього потрібна трубка з великим отвором, напір має бути більше. Це може бути трубка від бойлера.

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Найголовніше – розмовляйте з тваринами, вони мають чути голос людини, це їх заспокоює.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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