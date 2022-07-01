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Як відучити собаку гризти взуття та меблі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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1 липня, 18:21
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Головне – наберіться терпіння і не зривайте на улюбленому вихованці агресію за зіпсовані речі.
Як відучити собаку гризти взуття та меблі
Як відучити собаку гризти взуття та меблі / Фото: Unsplash

Купуючи собаку, ми беремо на себе відповідальність за тварину і приймаємо її з усіма позитивними сторонами, які вона нам дарує, а також з її недоліками, які часто псують життя.

Що робити, якщо собака гризе меблі і псує взуття та інші предмети побуту? Читайте поради у нашій статті.

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Здоровий, задоволений життям вихованець не псуватиме речі господаря. Отже, перш ніж приступати до виховання, покарання та інших дійових заходів, слід розібратися у причини такої поведінки . Їх може бути багато від суто фізіологічних до психологічних:

  • брак активних фізичних навантажень , потрібних для собаки певної породи;
  • страх самотності і туга за господарем;
  • бажання привернути увагу господаря навіть ціною його покарання чи крику;
    Собака заграє з господарем / Фото: pixabay
    Собака заграє з господарем / Фото: pixabay
  • цікавість і пізнання навколишнього світу – що буде всередині тапка, якщо його розгризти?
  • собак може цікавити запах шкіряного взуття або хутра;
  • самоствердження : собака вважає себе головним у сім'ї і робить, що вважає за потрібне;
  • цуценята часто гризуть все, що трапляється їм у зуби по причини сверблячки цих самих зубів, точніше – ясен, які вони намагаються чухати;
    У собаки сверблять зуби / Фото: pixabay
    У собаки сверблять зуби / Фото: pixabay
  • глисти : собака таким чином заповнює недолік необхідної целюлози, що міститься у дерев'яних меблях і допомагає очистити кишечник;
  • брак вітамінів про являється у тому, що собака починає гризти неїстівні речі;

Далі наберіться терпіння , тому що процес виховання може бути довгим, копітким і не скоро принесе свої плоди.

Собака гризе меблі від нудьги / Фото: pixabay
Собака гризе меблі від нудьги / Фото: pixabay

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Як відучити собаку гризти взуття та меблі: лайфхаки

  • Важливо комплексно виховувати цуценя з перших днів його появи у сім'ї, не даючи потурань і не звертаючи уваги на його зворушливий вигляд.
  • Якщо проблема у свербіні ясен, постарайтеся переключити увагу цуценя на інші предмети та смачне частування, яке можна гризти.
    Купуйте собаці нові іграшки / Фото: unsplash
    Купуйте собаці нові іграшки / Фото: unsplash
  • Не забувайте міняти іграшки для собаки, щоб вони не встигали набриднути.
  • Можна обробити меблі несмачною або неприємно пахнучою речовиною : гірчицею та пекучим перцем, васабі або спеціальними спреями.
  • Застигши дорослого собаку або цуценя на місці злочину, соромте його або навіть відшльопайте, давши зрозуміти, що ви незадоволені.
  • Підкріплюйте своє невдоволення командами "не можна" або "фу" .
  • Якщо застати собаку за поганим вчинком не вийшло, карати фізично його не можна . У цьому випадку рекомендується вказати тварині на зіпсовану річ і командою "фу", "місце" обмежити її пересування по дому.
  • Вчасно обробляйте собаку засобами від паразитів .
  • Якщо ви вважаєте поведінку собаки дивною, він їсть неїстівні предмети, проявляє занепокоєння, покажіть його ветеринарному лікарю – можливо, слід змінити раціон харчування і доповнити його вітамінами та мінералами.

Раніше ми давали практичні поради, чим можна замінити корм для собак та кішок. А також ділилися рекомендаціями, як уберегти від кліщів домашніх улюбленців.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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