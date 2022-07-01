Головне – наберіться терпіння і не зривайте на улюбленому вихованці агресію за зіпсовані речі.

Як відучити собаку гризти взуття та меблі / Фото: Unsplash

Купуючи собаку, ми беремо на себе відповідальність за тварину і приймаємо її з усіма позитивними сторонами, які вона нам дарує, а також з її недоліками, які часто псують життя.

Що робити, якщо собака гризе меблі і псує взуття та інші предмети побуту? Читайте поради у нашій статті.

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Здоровий, задоволений життям вихованець не псуватиме речі господаря. Отже, перш ніж приступати до виховання, покарання та інших дійових заходів, слід розібратися у причини такої поведінки . Їх може бути багато від суто фізіологічних до психологічних:

брак активних фізичних навантажень , потрібних для собаки певної породи;

, потрібних для собаки певної породи; страх самотності і туга за господарем;

і туга за господарем; бажання привернути увагу господаря навіть ціною його покарання чи крику;

Собака заграє з господарем / Фото: pixabay

господаря навіть ціною його покарання чи крику; цікавість і пізнання навколишнього світу – що буде всередині тапка, якщо його розгризти?

і пізнання навколишнього світу – що буде всередині тапка, якщо його розгризти? собак може цікавити запах шкіряного взуття або хутра;

шкіряного взуття або хутра; самоствердження : собака вважає себе головним у сім'ї і робить, що вважає за потрібне;

: собака вважає себе головним у сім'ї і робить, що вважає за потрібне; цуценята часто гризуть все, що трапляється їм у зуби по причини сверблячки цих самих зубів, точніше – ясен, які вони намагаються чухати;

У собаки сверблять зуби / Фото: pixabay

цих самих зубів, точніше – ясен, які вони намагаються чухати; глисти : собака таким чином заповнює недолік необхідної целюлози, що міститься у дерев'яних меблях і допомагає очистити кишечник;

: собака таким чином заповнює недолік необхідної целюлози, що міститься у дерев'яних меблях і допомагає очистити кишечник; брак вітамінів про являється у тому, що собака починає гризти неїстівні речі;

Далі наберіться терпіння , тому що процес виховання може бути довгим, копітким і не скоро принесе свої плоди.

Собака гризе меблі від нудьги / Фото: pixabay

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Як відучити собаку гризти взуття та меблі: лайфхаки

Важливо комплексно виховувати цуценя з перших днів його появи у сім'ї, не даючи потурань і не звертаючи уваги на його зворушливий вигляд.

з перших днів його появи у сім'ї, не даючи потурань і не звертаючи уваги на його зворушливий вигляд. Якщо проблема у свербіні ясен, постарайтеся переключити увагу цуценя на інші предмети та смачне частування, яке можна гризти.

Купуйте собаці нові іграшки / Фото: unsplash

на інші предмети та смачне частування, яке можна гризти. Не забувайте міняти іграшки для собаки, щоб вони не встигали набриднути.

для собаки, щоб вони не встигали набриднути. Можна обробити меблі несмачною або неприємно пахнучою речовиною : гірчицею та пекучим перцем, васабі або спеціальними спреями.

: гірчицею та пекучим перцем, васабі або спеціальними спреями. Застигши дорослого собаку або цуценя на місці злочину, соромте його або навіть відшльопайте, давши зрозуміти, що ви незадоволені.

або навіть відшльопайте, давши зрозуміти, що ви незадоволені. Підкріплюйте своє невдоволення командами "не можна" або "фу" .

. Якщо застати собаку за поганим вчинком не вийшло, карати фізично його не можна . У цьому випадку рекомендується вказати тварині на зіпсовану річ і командою "фу", "місце" обмежити її пересування по дому.

. У цьому випадку рекомендується вказати тварині на зіпсовану річ і командою "фу", "місце" обмежити її пересування по дому. Вчасно обробляйте собаку засобами від паразитів .

. Якщо ви вважаєте поведінку собаки дивною, він їсть неїстівні предмети, проявляє занепокоєння, покажіть його ветеринарному лікарю – можливо, слід змінити раціон харчування і доповнити його вітамінами та мінералами.

Раніше ми давали практичні поради, чим можна замінити корм для собак та кішок. А також ділилися рекомендаціями, як уберегти від кліщів домашніх улюбленців.