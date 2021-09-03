Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Дім

Як полагодити ручку, якщо вона не пише: лайфхаки і реалістичні малюнки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 вересня, 16:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Паста є, а ручка не пише – не поспішайте її викидати, а спробуйте реанімувати одним із способів.
Як змусити ручку писати і навіть малювати
Як змусити ручку писати і навіть малювати / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно купили ручку, стрижень повний пасти, але вона чомусь перестала писати, а інша навіть і не почала? Так буває, якщо похапцем ви не встигли перевірити її ще в магазині. Швидше за все, в ній підсохла паста і тепер заважає кульці рухатися.

Реклама

Не турбуйтеся: можливо, ми зможемо вам допомогти порадою. Читайте наші лайфхаки і надихайтеся ефектними картинками, зробленими, до речі, кульковою ручкою.

Читайте також:

Як змусити ручку писати: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вогонь

Як змусити ручку писати
Як змусити ручку писати / Фото: Pinterest

Одразу попереджаємо: з вогнем не можна жартувати, і діяти потрібно обережно! Потримайте самий кінчик стержня над запаленим сірником або запальничкою. Також можна проводити стрижнем по полум'ю, щоб паста всередині прогрілася і стала рідшою. Але не переборщіть, інакше ручка розплавиться.

  • Лайфхак 2. Вода
Реклама

Як змусити ручку писати
Як змусити ручку писати / Фото: Pinterest

Засохла паста добре піддасться дії води. Кінчик стрижня опустіть у воду на 5 хвилин. Потім розпишіть ручку. Якщо не подіяло, тоді спробуйте занурити ручку в гарячу воду і потримати в ній кілька хвилин.

  • Лайфхак 3. Спирт

Як змусити ручку писати
Як змусити ручку писати / Фото: Pinterest

Якщо паста засохла всерйоз, сильніший метод її розворушити – спиртовмісні рідини. Обробіть кульку і навіть капніть всередину стрижня спирт, горілку, одеколон або парфуми. Деякий час ваша ручка буде з ароматом.

  • Лайфхак 4. Продування

Як змусити ручку писати
Як змусити ручку писати / Фото: Pinterest

Реклама

Дехто радить розкрутити ручку і з силою подути у стрижень з боку отвору. Це створить тиск всередині, і паста буде краще просуватися в бік кульки.

  • Лайфхак 5. Стиснення

Як змусити ручку писати
Як змусити ручку писати / Фото: Pinterest

Можна спробувати натиснути на стрижень. Наприклад, розташувати корпус самої ручки перпендикулярно стержню і натискати з боку отвору до кульки. Від тиску паста почне рухатися. Не перестарайтеся, інакше кулька може вискочити, а паста розіллється.

Дивіться відео про викриття популярних міфів про туалетний папір:

Реклама

Раніше ми розповідали, як зробити закладки для книг: ТОП-10 яскравих ідей з фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти