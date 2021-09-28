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Як почистити духовку: ТОП-7 корисних порад

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 вересня, 16:33
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Якщо духовку вчасно не мити, то при кожному використанні жир і бруд на стінках обгоратимуть іще більше, а їжа набуде неприємного запаху.

Крім допомоги на кухні в приготуванні смачних страв і випічки, духовка має і не дуже приємну властивість. Варто пропустити або відмахнутися від процедури її чищення, як вона незабаром покривається шаром нальоту, позбутися якого з кожним разом стає все складніше.

Як швидко навести порядок і легко відмити духовку, вам підкажуть наші лайфхаки.

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Як почистити духовку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Не запускаємо

Як чистити духовку / Фото: pinterest
Як чистити духовку / Фото: pinterest

Головний секрет чистої духовки з мінімальними витратами часу і сил – це регулярність прибирання. Протирайте духову шафу всередині після кожного приготування їжі . А крім того один раз на тиждень влаштовуйте духовці парилку з водою з миючим засобом.

  • Лайфхак 2. Закриваємо щілини
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Як чистити духовку / Фото: pinterest
Як чистити духовку / Фото: pinterest

Який би спосіб для чистки ви не обрали, заздалегідь заклейте липкою стрічкою прорізи і щілини , куди може забитися хімікат або вода, тому що діставати у важкодоступних місцях – це зайва морока. А ось при високій температурі цей засіб може давати випаровування і неприємний запах. Після прибирання просто зніміть стрічку і окремо протріть ці місця вологою губкою.

  • Лайфхак 3. Відмиваємо водою

Як чистити духовку / Фото: pinterest
Як чистити духовку / Фото: pinterest

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Найпростіший спосіб обробити духову шафу – це поставити в неї ємність зі звичайною водою, нагріти і почекати, поки пара розплавить жир. Такий метод підходить для частого чищення . Але зі старими плямами навряд чи спрацює.

  • Лайфхак 4. Чистимо содою

Як чистити духовку / Фото: pinterest
Як чистити духовку / Фото: pinterest

Сода, як відомо, чудовий засіб для чищення, якому все під силу, в тому числі і бруд у духовці. Нанесіть харчову соду на поверхні духовки, трохи збризніть водою з пульверизатора і залиште на півгодини або годину . Також можна зробити пасту із соди і води, а потім розподілити її по брудних місцях. Потім залишиться лише змити засіб губкою, змоченою в мильному розчині, і витерти серветкою.

  • Лайфхак 5. Використовуємо оцет із содою

Як чистити духовку / Фото: pinterest
Як чистити духовку / Фото: pinterest

Посилити ефект соди допоможе оцет. При їхній взаємодії виділяється вуглекислий газ, який може впоратися навіть із засохлим жирним нальотом . Протріть духовку спочатку столовим оцтом, а потім нанесіть соду і залиште на дві години. Потім просто змийте забруднення теплою водою. Не забудьте при цьому надіти рукавички, щоб поберегти руки.

  • Лайфхак 6. Обробляємо лимоном

Як чистити духовку / Фото: pinterest
Як чистити духовку / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Завдяки такому чищенню духовка буде приємно пахнути цитрусом . Вичавіть із лимона сік, додайте стільки ж води, губкою нанесіть рідину на стінки духової шафи і залиште на годину. А потім протріть духовку чистою серветкою.

  • Лайфхак 7. Чистимо розпушувачем

Як чистити духовку / Фото: pinterest
Як чистити духовку / Фото: pinterest

Якщо додати до лимонного соку пекарський порошок і трохи води, вийде пінна маса, яка гарно очищує брудні місця в духовці. Нанесіть губкою засіб на поверхні духовки, залиште на дві години, а потім видаліть весь жирний наліт, який візьметься грудочками.

Дивіться відео про токсичну кухню і правила прибирання:

Раніше ми розповідали, як доглядати за обробними дошками.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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