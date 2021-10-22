Як почистити пральну машину: 5 простих кроків

Пральна машина допомагає підтримувати будинок в чистоті. Але і вона сама потребує періодичного догляду та чищення.

Як почистити пральну машину / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб пральна машинка прослужила довше і була, як новенька, мало просто проганяти через неї тонни прання і порошку. Важливо стежити за окремими частинами і деталями, чистити, мити і протирати, не допускаючи утворення нальоту і цвілі.

У сім'ї з двох-трьох осіб барабан пральної машинки достатньо чистити 2-3 рази на рік . А ось якщо не хочете, щоб між барабаном і резиною накопичувалася бруд, промокуйте її регулярно після кожного прання.

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Як почистити пральну машину: лайфхаки

Лайфхак 1. Як почистити резину

Як почистити пральну машину / Фото: pinterest

Щоб видалити вапняний наліт і бруд з резини, візьміть 2 ст. ложки столового оцту і 2 ст. ложки рідкого засобу для миття посуду . Перемішайте до однорідності, губкою нанесіть на внутрішню сторону резини в пральній машині і залиште на кілька хвилин. У важкодоступні місця легше потрапити ватяними паличками. Потім кілька разів гарненько протріть все вологою ганчіркою.

Лайфхак 2. Як почистити барабан

Як почистити пральну машину / Фото: pinterest

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Візьміть 150 г лимонної кислоти і всипте її у відсік для прального порошку. Оптимально вибрати режим "Очищення барабана" або ж включіть машинку на максимально можливу температуру. Щоб проконтролювати процес очищення, бажано від'єднати зливний шланг від каналізації і помістити його в ванну. Кислота чистить і знімає вапняний наліт. Якщо вода в кінці не посвітлішала, то процес потрібно повторити.

Лайфхак 3. Як прибрати запах і цвіль

Як почистити пральну машину / Фото: pinterest

200 мл столового оцту влийте у відділ для рідкого кондиціонера і виберіть найдовше прання при максимальній температурі. Оцет знищує накопичену цвіль і чудово прибирає неприємний запах із машинки.

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Лайфхак 4. Як відмити лоток для порошку

Як почистити пральну машину / Фото: pinterest

Лоток – місце скупчення вапняного нальоту, а також бактерій і цвілі, тому що в ньому тепло і волого, а порошок не завжди повністю забирається водою. Лоток слід дістати з машинки, натиснувши на пази, і замочити в розчині гарячої води з лимонною кислотою із розрахунку 100 г порошку на 5 л води . Також намочіть розчином відсік у самій машинці, де стояв лоток. Залиште всі на 20-30 хвилин. Потім гарненько протріть мочалкою і зубною щіткою і промийте.

Лайфхак 5. Як очистити фільтр

Як почистити пральну машину / Фото: pinterest

Перш ніж відкрити отвір фільтра, підставте низьку ємність або постеліть ганчірку, щоб уникнути потопу . Злийте зі шланга воду, потім відкрутіть фільтр і протріть вологою ганчіркою отвір у машинці. Сам фільтр достатньо промити в гарячій воді зубною щіткою з миючим засобом.

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