Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021

Як правильно спати

Як зав'язувати бандану

Як зберігати печиво

Як зберігати сумки

Як доглядати за малиною

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Дім

Як підготувати дачу до холодів: поради

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 вересня, 15:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб декор і дачні меблі не зіпсувалися, а саму дачу не обікрали, поки господарів немає, потрібно правильно підготувати ділянку та будиночок до зимівля.

Раптове похолодання у вересні змушує українців раніше збирати врожай та покидати свої дачі. Як і що потрібно робити на ділянці, щоб не обікрали і нічого не пропало, читайте наші лайфхаки та дивіться у відеосюжеті.

Читайте також:

Як готувати дачу до холодів: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Збереження меблів
Реклама

Як готувати дачу до зими/ Фото: Сегодня
Як готувати дачу до зими/ Фото: Сегодня

Перше правило дачника: перед зимівлею усе має бути чисто. Будинок прибирають, з двору заносять усі меблі . Бажано всі крісла, декоративні меблі прибрати на зиму або чимось накрити щоб не псувалися від негоди – під снігом і дощем.

  • Лайфхак 2. Прибирання ділянки

Як готувати дачу до зими/ Фото: pinterest
Як готувати дачу до зими/ Фото: pinterest

Реклама

Листя та бадилля з ділянки згрібають і викидають , тому що на листі можуть залишатися хвороби і якісь шкідники. Автоматичний полив – продувають. Газон – стрижуть та підпушують, рухають, щоб до кореневої системи був доступ повітря, і вона не загнивала. А потім вносять добриво.

  • Лайфхак 3. Догляд за квітами

Як готувати дачу до зими/ Фото: pixabay
Як готувати дачу до зими/ Фото: pixabay / Фото: Pixabay

Останніми роками в українців з'явилася нова тенденція: висаджувати багаторічні рослини, осінні квіті, декоративні злакові, що не потребують спеціального догляду – це економить час і не шкодить рослинам. Наприклад, айстра осіння квітне до самої зими і перших снігів. Такі квіти можна не викопувати, не пересаджувати і не підрізати, вони так і простоять до весни.

  • Лайфхак 4. Що робити з плодовими деревами
Реклама

Як готувати дачу до зими/ Фото: pinterest
Як готувати дачу до зими/ Фото: pinterest

Яблуні, груші, айву та інші дерева восени корисно підгодувати органічними добривами: перегноєм, компостом чи навіть біогумусом з черв'яками. Потрібно добриво розсипати під стовбуром, а потім перекопати, щоб воно було ближче до коріння. А після дощів потрібно обприскати дерева препаратами кальцію – це не шкідливо, зате після збору врожаю яблука довше пролежать у погребі.

  • Лайфхак 5. Як уберегти взимку виноград

Як готувати дачу до зими/ Фото: pinterest
Як готувати дачу до зими/ Фото: pinterest

Щоб виноград добре перезимував, його восени треба підживити калійними добривами та укрити . Навіть такі сорти, що витримують і люті морози. Коли не вистачає калію, то виноград не витримує низькі температури. Далі можна укривати землею, тирсою, добре перепрівшим перегноєм.

  • Лайфхак 6. Безпека дачі

Як готувати дачу до зими/ Фото: Сегодня
Як готувати дачу до зими/ Фото: Сегодня

Звичайно, перед тим, як залишити свої дачі на зимівлю, варто подбати про безпеку будинку і ділянки. Оптимально – облаштувати датчиками руху та сигналізацією . Це найкращий спосіб уберегти від крадіїв і дачу, і рослини. Бо вони буває хвойні рослини ріжуть на новий рік – сосни, ялинки, ялівець стали популярними, тому бажано ставити на охорону будинок. Якщо це неможливо зробити, бувалі власники радять навідуватись на дачу хоча б двічі на місяць.

Сюжет: Павлина Василенко, Юрій Хоменко, новини "Сьогодні", канал "Україна".

Також дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як зробити теплі грядки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
20 - 26 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти