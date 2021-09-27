Як підготувати дачу до холодів: поради

Щоб декор і дачні меблі не зіпсувалися, а саму дачу не обікрали, поки господарів немає, потрібно правильно підготувати ділянку та будиночок до зимівля.

Раптове похолодання у вересні змушує українців раніше збирати врожай та покидати свої дачі. Як і що потрібно робити на ділянці, щоб не обікрали і нічого не пропало, читайте наші лайфхаки та дивіться у відеосюжеті.

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Як готувати дачу до холодів: лайфхаки

Лайфхак 1. Збереження меблів

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Як готувати дачу до зими/ Фото: Сегодня

Перше правило дачника: перед зимівлею усе має бути чисто. Будинок прибирають, з двору заносять усі меблі . Бажано всі крісла, декоративні меблі прибрати на зиму або чимось накрити щоб не псувалися від негоди – під снігом і дощем.

Лайфхак 2. Прибирання ділянки

Як готувати дачу до зими/ Фото: pinterest

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Листя та бадилля з ділянки згрібають і викидають , тому що на листі можуть залишатися хвороби і якісь шкідники. Автоматичний полив – продувають. Газон – стрижуть та підпушують, рухають, щоб до кореневої системи був доступ повітря, і вона не загнивала. А потім вносять добриво.

Лайфхак 3. Догляд за квітами

Як готувати дачу до зими/ Фото: pixabay / Фото: Pixabay

Останніми роками в українців з'явилася нова тенденція: висаджувати багаторічні рослини, осінні квіті, декоративні злакові, що не потребують спеціального догляду – це економить час і не шкодить рослинам. Наприклад, айстра осіння квітне до самої зими і перших снігів. Такі квіти можна не викопувати, не пересаджувати і не підрізати, вони так і простоять до весни.

Лайфхак 4. Що робити з плодовими деревами

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Як готувати дачу до зими/ Фото: pinterest

Яблуні, груші, айву та інші дерева восени корисно підгодувати органічними добривами: перегноєм, компостом чи навіть біогумусом з черв'яками. Потрібно добриво розсипати під стовбуром, а потім перекопати, щоб воно було ближче до коріння. А після дощів потрібно обприскати дерева препаратами кальцію – це не шкідливо, зате після збору врожаю яблука довше пролежать у погребі.

Лайфхак 5. Як уберегти взимку виноград

Як готувати дачу до зими/ Фото: pinterest

Щоб виноград добре перезимував, його восени треба підживити калійними добривами та укрити . Навіть такі сорти, що витримують і люті морози. Коли не вистачає калію, то виноград не витримує низькі температури. Далі можна укривати землею, тирсою, добре перепрівшим перегноєм.

Лайфхак 6. Безпека дачі

Як готувати дачу до зими/ Фото: Сегодня

Звичайно, перед тим, як залишити свої дачі на зимівлю, варто подбати про безпеку будинку і ділянки. Оптимально – облаштувати датчиками руху та сигналізацією . Це найкращий спосіб уберегти від крадіїв і дачу, і рослини. Бо вони буває хвойні рослини ріжуть на новий рік – сосни, ялинки, ялівець стали популярними, тому бажано ставити на охорону будинок. Якщо це неможливо зробити, бувалі власники радять навідуватись на дачу хоча б двічі на місяць.

Сюжет: Павлина Василенко, Юрій Хоменко, новини "Сьогодні", канал "Україна".

Також дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

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