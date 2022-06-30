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Як правильно чистити йоржик для санвузла

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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30 червня, 18:47
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У санітарній кімнаті все має бути чисто – від ванни до йоржика.
Як очистити йорж для унітазу
Як очистити йорж для унітазу / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Найпростіший спосіб навести порядок у санвузлі – викинути старий йоржик і купити новий. Але часто буває достатньо просто привести до ладу йоржик , щоб він не виглядав пожовклим і брудним. А з бактеріями чудово справляються дезінфікуючі засоби.

Як часто потрібно міняти йоржик для санвузла? Якщо його не чистити, то фахівці рекомендують міняти його щомісяця. Але якщо ви не полінуєтеся зайнятися обробкою йоржика, то купувати новий можете, коли старий вам набридне, зламається або просто зітреться – тобто приблизно за рік.

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Як очистити йоржик для унітазу: лайфхаки

  • Оцет + сода . Візьміть відповідну за розміром непотрібну ємність, наприклад, пластикову баклажку. Налийте в неї миючий засіб, додайте 2 ст. ложки солі, 0,5 склянки соди, 0,3 склянки оцту і залийте гарячою водою. У цей склад опустіть йоржик приблизно на одну годину.
    Сода з оцтом очистять усе / Фото: pinterest
    Сода з оцтом очистять усе / Фото: pinterest
  • Відбілювач . У тримач для йоржика залийте відбілювач або сильнодіючий засіб. Помістіть у нього йоржик не менше, ніж на 30 хвилин. Так ви легко очистите йоржик і заразом продезінфікуєте тримач. Повторюйте процедуру щотижня.
    Йоржик можна чистити разом із тримачем/ Фото: pinterest
    Йоржик можна чистити разом із тримачем/ Фото: pinterest
  • Засіб для чищення . Можна відмити йоржик, поєднавши процес із миттям унітазу. Помістіть йоржик у сам унітаз, залийте засіб для чищення і залиште на 30-60 хвилин. Потім просто натисніть кнопку змиву.
    Мийте йоржик разом із унітазом / Фото: unsplash
    Мийте йоржик разом із унітазом / Фото: unsplash

Раніше ми розповідали, як використовувати розпушувач, щоб відчистити кухню. Також дізнайтесь способи, як прибрати цвіль у ванній.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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