Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант у Києві ⚔ Рамштайн-3 Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку

Чим небезпечна герань

Як зберігати вино

Рятуємося від пуху

Без гарячої води

Користь огірків

Чистимо картоплю
СЬОГОДНІ Лайфхакер Дім

Як правильно зберігати келихи та склянки: ідеї з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 червня, 18:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Красиво, практично і зручно: як і де тримати скляний посуд вдома.

Якщо у вас вдома буває багато гостей, то питання правильного зберігання скляного посуду для напоїв дуже актуальне.

Як і де найкраще розташувати келихи, склянки, чарки та фужери, щоб вони не займали багато місця, були під рукою, прикрашали приміщення і до того ж не розбилися? На ці запитання читайте та дивіться відповіді у нашій статті. Ми зібрали кілька цікавих варіантів зберігання скляного посуду вдома.

Реклама

На таці

Келихи на підносі / Фото: pinterest
Келихи на підносі / Фото: pinterest

Якщо у вас креативний та ефектний посуд, яким не гріх похвалитися перед гостями – розташуйте його на видному місці. Наприклад, виставте на журнальному столику на таці . Він приверне увагу і завжди буде під рукою.

В коробці

Склянки в упаковці / Фото: pinterest
Склянки в упаковці / Фото: pinterest

Реклама

Невелика кухня передбачає економію місця . Тож у цьому випадку склянки доцільно зберігати у коробці до приходу гостей. Можна навіть використовувати для цього рідну упаковку – вони залишаться цілими й неушкодженими, та й не займуть зайвого простору.

В органайзері

Організатор для посуду / Фото: pinterest
Організатор для посуду / Фото: pinterest

Ще один компактний варіант зберігання – зробити органайзер для посуду. Для цього виділіть висувну скриньку в кухонній шафі і розбийте її на клітинки , в які помістіть склянки та келихи.

Реклама

У шафі

Склянки в кухонній шафі / Фото: pinterest
Склянки в кухонній шафі / Фото: pinterest

Багато хто віддає перевагу чаркам і склянкам. ставити на полицю перевернутими . Вода стікає і всередині не осідає пил. А у шафі скляний посуд буде у більшій безпеці.

На полиці

Склянки на полиці / Фото: pinterest
Склянки на полиці / Фото: pinterest

Дуже зручно зберігати витончені келихи на ніжках у підвісному вигляді . Персонально для них можна навіть обладнати на кухні спеціальні полички або рамки на видному місці – так вони красиво виглядають, краще сохнуть, і всередину не потрапляє пил.

У серванті

Посуд у серванті / Фото: pinterest
Посуд у серванті / Фото: pinterest

Гарний посуд – чільне місце. Класичний спосіб зберігання келихів – у серванті. За скляними дверцятами меблів видно, що стоїть усередині. Головне – дотримуватися порядку на полицях і розмістити склянки та фужери так, щоб їх було зручно діставати.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати печиво. Також ділилися хитрощами, як мити дерев'яний посуд.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони виглядають приголомшливо
Фотогенічні знаки зодіаку
Близнюки
Близнюки
Скорпіон
Скорпіон
Стрілець
Стрілець
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
13 – 19 червня
Вплив на життя
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як правильно помити курку
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у липні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти