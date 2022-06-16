Як правильно зберігати келихи та склянки: ідеї з фото

Красиво, практично і зручно: як і де тримати скляний посуд вдома.

Якщо у вас вдома буває багато гостей, то питання правильного зберігання скляного посуду для напоїв дуже актуальне.

Як і де найкраще розташувати келихи, склянки, чарки та фужери, щоб вони не займали багато місця, були під рукою, прикрашали приміщення і до того ж не розбилися? На ці запитання читайте та дивіться відповіді у нашій статті. Ми зібрали кілька цікавих варіантів зберігання скляного посуду вдома.

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На таці

Келихи на підносі / Фото: pinterest

Якщо у вас креативний та ефектний посуд, яким не гріх похвалитися перед гостями – розташуйте його на видному місці. Наприклад, виставте на журнальному столику на таці . Він приверне увагу і завжди буде під рукою.

В коробці

Склянки в упаковці / Фото: pinterest

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Невелика кухня передбачає економію місця . Тож у цьому випадку склянки доцільно зберігати у коробці до приходу гостей. Можна навіть використовувати для цього рідну упаковку – вони залишаться цілими й неушкодженими, та й не займуть зайвого простору.

В органайзері

Організатор для посуду / Фото: pinterest

Ще один компактний варіант зберігання – зробити органайзер для посуду. Для цього виділіть висувну скриньку в кухонній шафі і розбийте її на клітинки , в які помістіть склянки та келихи.

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У шафі

Склянки в кухонній шафі / Фото: pinterest

Багато хто віддає перевагу чаркам і склянкам. ставити на полицю перевернутими . Вода стікає і всередині не осідає пил. А у шафі скляний посуд буде у більшій безпеці.

На полиці

Склянки на полиці / Фото: pinterest

Дуже зручно зберігати витончені келихи на ніжках у підвісному вигляді . Персонально для них можна навіть обладнати на кухні спеціальні полички або рамки на видному місці – так вони красиво виглядають, краще сохнуть, і всередину не потрапляє пил.

У серванті

Посуд у серванті / Фото: pinterest

Гарний посуд – чільне місце. Класичний спосіб зберігання келихів – у серванті. За скляними дверцятами меблів видно, що стоїть усередині. Головне – дотримуватися порядку на полицях і розмістити склянки та фужери так, щоб їх було зручно діставати.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати печиво. Також ділилися хитрощами, як мити дерев'яний посуд.