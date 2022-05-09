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Як правильно використовувати кухонні губки і чому вони різного кольору

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9 травня, 14:10
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Губки для миття посуду мають різний колір не лише для краси
Чому кухонні губки різного кольору та як ними мити посуд
Чому кухонні губки різного кольору та як ними мити посуд / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Ми так звикли до багатьох речей у побуті, що навіть не замислюємося, чому вони виглядають певним чином.

Наприклад, звичайні кухонні губки , якими господарки миють посуд, мають різний колір. Багато хто думає, що це для краси або ж простий маркетинговий хід, оскільки їхня яскравість привертає увагу.

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У кожного кольору мочалки своє призначення / Фото: freepik.com
У кожного кольору мочалки своє призначення / Фото: freepik.com

Крім того, можливість розрізняти губки за кольорами зручна, щоб використовувати їх для різних цілей : наприклад, миття посуду після сирого м'яса та риби, жирних каструль або овочів та коренеплодів.

Але виявляється, градація в кольорах має іще одну важливу функцію. Так можна розрізняти мочалки, які мають різну жорсткість .

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Посудна губка складається з двох частин – товстої та тонкої . М'який поролон добре милиться і створює піну, яка краще обволікає посуд під час миття. А жорсткий шар скотч-брайтон допомагає впоратися з сильнішими забрудненнями.

Як розрізнити губки за кольорами

Зелена губка – найжорсткіша / Фото: freepik.com
Зелена губка – найжорсткіша / Фото: freepik.com

  • Зелений скотч-брайтон – найжорсткіший. З його допомогою можна очистити з посуду їжу, що пригоріла або засохла, застиглий жир. Але варто бути обережнішим, бо є ризик пошкодити емаль.
  • Коричневий чи червоний колір – менш жорсткий, але має абразивний матеріал, який легко видалить не дуже сильні забруднення.
  • Жовтий колір – ця губка найбільш делікатна і ніжна. Нею можна мити скляний, кришталевий, фарфоровий посуд зі слабким забрудненням.

Раніше ми розповідали, як прати тюль, щоб потім його не прасувати. А ще ви можете переглянути рекомендації, як випрати кухонні рушники: ТОП-5 лайфхаків.

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