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Як правильно прати в машині будь-які види тканин

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26 березня, 09:10
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Кухонні та лазневі рушники, постільну білизну стирайте за 60-ят градусів, а білі речі – окремо. Кількість порошку та гелю має відповідати інструкції на упаковці
Як правильно прати в пральній машині
Як правильно прати в пральній машині / Фото: pexels.com

Здавалося б, нічого складного у процесі прання речей у машині немає. Але в цій справі важливо не тільки збереження кольору та текстури тканини, а й вибір правильної температури, кількість порошку.

Нам же важливо, щоб речі прослужили нам якнайдовше? Нижче – дуже слушні поради від професійної лайфхакерки Alina Lifestyle.

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Як правильно прати в пральній машині

Прання починається із сортування речей. Сортувати їх потрібно на світлі, кольорові, темні.

Окремо відкладіть речі для делікатного прання – із шовку, кашеміру, шерсті та речі, що стираються за високих температур – постільна білизна, лазневі та кухонні рушники, скатертини.

Температурний режим

Трикотаж, бавовна, льон і синтетику стирайте при 40 градусах
Трикотаж, бавовна, льон і синтетику стирайте при 40 градусах / Фото: pexels.com

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Постільна білизна, кухонні та звичайні рушники, серветки потрібно прати за 60 градусів.

Трикотаж, бавовну, льон і синтетику праємо за 40 градусів. При цьому всі кольорові речі слід вивернути навиворіт.

Білі речі стираємо теж за 40 градусів і окремо від усіх речей.

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Якщо перете блузки, сорочки, використовуйте кондиціонер, щоби полегшити прасування. Але не потрібно додавати його, коли ви перете спортивний одяг, щоб не зіпсувати текстуру тканини.

Не можна використовувати кондиціонер під час прання дитячих речей, це може спричинити у дитини алергію.

Подушки, іграшки та дитячі пластикові конструктори перуться у наволочках або мішках для прання. Прати потрібно за 30 градусів і на мінімальних обертах.

Кількість порошку

Гель та порошок наливайте та насипайте, згідно з інструкцією
Гель та порошок наливайте та насипайте, згідно з інструкцією / Фото: instagram.com/viktoriya__kozlova/

Тут варто дотримуватися чітких вказівок на упаковці. Насипати порошку або налити гелю більше, ніж потрібно – отримати не чисту, а навпаки не випрану річ.

Порошок може не вимитися, а залишити розводи або опинитися у швах.

Як прибрати плями від кави, вина, томатної пасти, ягід

Плями від кави, кетчупу та вина допоможе прибрати засіб для миття посуду, від ягід – окріп
Плями від кави, кетчупу та вина допоможе прибрати засіб для миття посуду, від ягід – окріп / Фото: Pinterest

Тут варто спробувати рідину для миття посуду. Додати трохи на пляму і за допомогою щітки замити. Залишити на деякий час, ще раз змити й відправити в пральну машину, додавши ваш засіб для виведення плям.

Сліди від ягід можна спробувати вивести окропом, одразу ж наливши його невелику кількість на пляму. Потім випрати річ у машині.

Не забувайте протирати кишеню для порошку та кондиціонера після кожного прання. Раз на місяць діставайте її та ретельно мийте.

Гумове кільце на барабані витирайте насухо і залишайте машинку відкритою, щоб вона просохла.

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