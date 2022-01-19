Як правильно прибирати: боротьба з домашніми пилозбірниками

Пил і бруд накопичується на найбільш видному місці, а ми його навіть не помічаємо.

Як правильно прибирати, щоб у будинку було менше пилу / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть якщо ви докладете максимум зусиль і вже з порога упорядкуєте передпокій, а також заглянете у найбрудніші місця на кухні, вам не уникнути скупчення пилу в будинку .

Адже бруд у будинок потрапляє не тільки через поріг, а також приноситься повітрям і накопичується в місцях, про які ми часто забуваємо під час прибирання. Але від цього не перестаємо цим дихати. Включіть у план призбирання кілька обов'язкових пунктів , і ваш дім помітно очиститься від пилу.

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Як боротися з домашніми пилозбірниками: лайфхаки

Лайфхак 1. Люстра

Як правильно прибирати / Фото: pixabay

Одне з найголовніших місць збору пилу традиційно розташоване на найвиднішому, та ще й освітленому місці . Це люстра. Прибираючи вдома, не забувайте періодично піднімати голову і дивитися нагору, а не тільки під ноги. Чим красивіша конструкція світильника, чим більше в ньому завитків і дрібних деталей, тим більше часу потрібно на те, щоб відчистити все це від пилу.

Лайфхак 2. Жалюзі

Як правильно прибирати / Фото: pixabay

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Ще один відомий пилозбірник, який накопичує бруд більше, ніж гардини та штори. Жалюзі знаходяться на головних потоках повітря між вулицею та будинком , а тому часто схильні до пилових атак. Тим більше, вони часто виготовлені із синтетичних матеріалів, які мають властивість притягувати пил. Тож їх важливо мити частіше.

Лайфхак 3. Вентиляція

Як правильно прибирати / Фото: pixabay

З вентиляційними решітками – та сама ситуація. Особливо якщо крім пилу на них накопичується жир , як, наприклад, відбувається з витяжкою на кухні. А тому весь бруд повертається назад у квартиру, і ним доводиться дихати. Вентиляцію важливо чистити 2-3 рази на місяць. При цьому оптимально зробити решітки знімними.

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Лайфхак 4. Флакони у ванній

Як правильно прибирати / Фото: pixabay

Безліч баночок, пляшечок та тюбиків із косметикою, гелями, шампунями та іншою хімією у ванній кімнаті, як магнітом, притягують пил – адже там підвищена вологість, а флакони найчастіше пластикові. Через це зовнішній вигляд ванної стає неохайним . По можливості відправте всі флакони у закриті шафки та полички, щоб не перетирати часто і багаторазово кожен із них.

Лайфхак 5. Під меблями

Як правильно прибирати / Фото: pixabay

Зазвичай прибирається видима частина кімнати. Вона більша і весь час на очах. А ось якщо заглянути за дивани і під шафи – там накопичується дуже багато пилу і бруду. Ці місця чекають на свій час тільки під час генерального прибирання . Щоб щоразу не рухати меблі, спробуйте скористатися щілинною насадкою на пилосос та попрацювати нею між стіною та меблями.

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