Як правильно вести конспекти

Навчання буде цікавішим і простішим, якщо від самого початку правильно вести конспект, записувати ключове, позначати кольорами і картинками важливе.

Як писати конспект / Фото: Колаж: Сьогодні

Конспект потрібний і корисний всюди, де б ви не вчилися: у школі, в університеті, на курсах, при читанні підручників та інших пізнавальних книг. Конспектування допомагає краще зафіксувати отриману інформацію в пам'яті і вивуджувати її в потрібний момент.

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На перший погляд, конспектувати нескладно, потрібно лише записувати почуту або прочитану інформацію. Однак таке копіювання у зошит слово в слово не принесе користі. Який сенс просто переписати книгу?

Кілька корисних лайфхаків значно полегшать життя учнів і допоможуть вести по-справжньому якісні конспекти, в яких легко орієнтуватися і знаходити всю інформацію.

Як писати конспект: лайфхаки

Лайфхак 1. Писати ключове

Як вести конспект / Фото: Unsplash

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Уважно слухайте (або читайте) лекцію і конспектуйте тільки найважливішу інформацію . Не потрібно писати кожне слово – крім фізичної втоми рук, нагромадження тексту і страху не встигнути за лектором, це нічого не принесе. Фіксуйте незнайомі слова і поняття, які найкраще відображають тему: імена, дати, приклади. Не варто докладно писати те, що ви вже й так знаєте.

Лайфхак 2. Скорочення

Як вести конспект / Фото: Unsplash

Корисно один раз витратити час на складання власної системи скорочень і позначень, наприклад, на обкладинці конспекту зробити ключ-розшифровку . Зате потім у вас значно заощадиться час на написання довгих слів. Наприклад, "озн." замість "означає", "ф-ція" замість "функція". Також корисні абревіатури.

Лайфхак 3. Структурування

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Як вести конспект / Фото: Unsplash

Чим наочніше текст конспекту, тим легше в ньому орієнтуватися і простіше запам'ятовувати. Ставте дати лекцій, записуйте теми і підтеми, робіть параграфи, пункти і списки. Для наочності не ліпіть все в одну купу, робіть відступи між рядками, дотримуйтесь полів. Частіше розбивайте текст на логічні абзаци.

Лайфхак 4. Візуалізація

Як вести конспект / Фото: Unsplash

Для оформлення конспекту і кращого розуміння добре використовувати графіку, таблиці, схеми, діаграми, картинки, рамки. Людський мозок краще сприймає великий об'єм інформації, якщо її оформити більш наочно і розбавити сухий текст. Також корисно вживати символи: різні стрілки і хмарки, позначки на полях, знаки оклику та питання.

Лайфхак 5. Кольори

Як вести конспект / Фото: Pixabay

Важливі терміни, основні тези, питання і приклади по тексту можна виділяти маркерами або писати кольоровими ручками. Очам набагато легше буде орієнтуватися в такому конспекті. Головне – не розфарбовуйте записи, а виберіть 3-4 основні кольори для позначок.

Лайфхак 6. Доопрацювання

Як вести конспект / Фото: Unsplash

Відразу після заняття перечитайте конспект і, поки ви всі пам'ятаєте, виправте помилки, заповніть прогалини, допишіть пропозиції. Задайте собі питання, що залишилося незрозуміло, і обов'язково знайдіть відповіді в інтернеті або підручниках. Готуючись до занять, допрацьовуйте свої записи , уточнюйте деталі, які, можливо, пропустили або не зрозуміли минулого разу. Перед наступною лекцією освіжіть у пам'яті минулі заняття, пробігши очима по конспекту.

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