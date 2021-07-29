Як застосовувати соду в побуті

Звичайна харчова сода просто незамінна на дачі і в побуті. Це відомий розпушувач для тіста, а ще відмінний чистячий і відбілюючий засіб, до того ж дешевий. Соду додають у тісто і напої, нею чистять посуд і зуби, в ній замочують білизну і коштовності. Де іще застосовується сода в домашньому господарстві, читайте в нашій статті.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Як застосовувати соду: лайфхаки
- Лайфхак 1. Шампунь
Якщо у звичайний шампунь додати трохи соди, такий засіб отримає гарний глибоко очищуючий ефект і до того ж буде легше змиватися з волосся.
- Лайфхак 2. Запахопоглинач
Сода здатна вбирати запахи , в тому числі неприємні. Помістіть харчову соду в холодильник, і вона візьме на себе сильні запахи продуктів. А мішечки з содою у взутті позбавлять його специфічного запаху і спрацюють як протигрибковий засіб.
- Лайфхак 3. Освіжувач
Якщо змішати 1 ст. ложку соди з кількома краплями улюбленої ефірної олії і влити суміш у ємність-розпилювач з дистильованою водою, у вас вийде приємний освіжувач повітря.
- Лайфхак 4. Плямовивідник
Багато господинь у процесі прання додають у воду трохи харчової соди, а також користуються нею під час замочування . Сода позбавляє речі навіть плям, що в'їлися, і робить кольори яскравішими.
- Лайфхак 5. Чистячий засіб
Також харчова сода – відмінне натуральний засіб , який справляється з жиром і залишками їжі в каструлях, сковорідках та іншому посуді. Її можна додати до посудного засобу або ж використовувати в чистому вигляді.
- Лайфхак 6. Скраб для шкіри
Соду застосовують в якості відлущувального засобу . Вона прибирає омертвілі клітини і підтримує захисний бар'єр шкіри. З соди і води потрібно зробити пастообразную масу, нанести на шкіру і акуратно масажувати кінчиками пальців круговими рухами, після чого змити скраб прохолодною водою.
- Лайфхак 7. Чищення прикрас
Візьміть три частини соди і одну частину води , замісіть пасту, а потім бинтиком або спонжем протріть срібло і змийте водою. Воно заблищить, як нове.
Дивіться відео, як можна охолодити приміщення в спеку:
Раніше ми розповідали, як за допомогою соди можна виростити солодкі помідори.