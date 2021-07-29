Як застосовувати соду в побуті

Найчастіше харчову соду використовують як розпушувач для тіста. Але існує ще безліч способів застосування соди, про які мало хто здогадується.

Харчова сода: де застосовується в побуті / Фото: Pixabay

Звичайна харчова сода просто незамінна на дачі і в побуті. Це відомий розпушувач для тіста, а ще відмінний чистячий і відбілюючий засіб, до того ж дешевий. Соду додають у тісто і напої, нею чистять посуд і зуби, в ній замочують білизну і коштовності. Де іще застосовується сода в домашньому господарстві, читайте в нашій статті.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Як застосовувати соду: лайфхаки

Лайфхак 1. Шампунь

Якщо у звичайний шампунь додати трохи соди, такий засіб отримає гарний глибоко очищуючий ефект і до того ж буде легше змиватися з волосся.

Лайфхак 2. Запахопоглинач

Сода здатна вбирати запахи , в тому числі неприємні. Помістіть харчову соду в холодильник, і вона візьме на себе сильні запахи продуктів. А мішечки з содою у взутті позбавлять його специфічного запаху і спрацюють як протигрибковий засіб.

Лайфхак 3. Освіжувач

Якщо змішати 1 ст. ложку соди з кількома краплями улюбленої ефірної олії і влити суміш у ємність-розпилювач з дистильованою водою, у вас вийде приємний освіжувач повітря.

Лайфхак 4. Плямовивідник

Багато господинь у процесі прання додають у воду трохи харчової соди, а також користуються нею під час замочування . Сода позбавляє речі навіть плям, що в'їлися, і робить кольори яскравішими.

Лайфхак 5. Чистячий засіб

Також харчова сода – відмінне натуральний засіб , який справляється з жиром і залишками їжі в каструлях, сковорідках та іншому посуді. Її можна додати до посудного засобу або ж використовувати в чистому вигляді.

Лайфхак 6. Скраб для шкіри

Соду застосовують в якості відлущувального засобу . Вона прибирає омертвілі клітини і підтримує захисний бар'єр шкіри. З соди і води потрібно зробити пастообразную масу, нанести на шкіру і акуратно масажувати кінчиками пальців круговими рухами, після чого змити скраб прохолодною водою.

Лайфхак 7. Чищення прикрас

Візьміть три частини соди і одну частину води , замісіть пасту, а потім бинтиком або спонжем протріть срібло і змийте водою. Воно заблищить, як нове.

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Раніше ми розповідали, як за допомогою соди можна виростити солодкі помідори.