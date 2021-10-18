Як зробити ефектні прикраси для дому на Геловін за дві хвилини

Найкращі ідеї з фото, як декорувати будинок на Геловін-2021 просто, ефектно і дуже швидко.

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Геловіну-2021, який настане 31 жовтня , ми розповімо вам, як швидко прикрасити будинок. Для цього вам не знадобиться нічого міняти кардинально в своєму інтер'єрі. Достатньо лише кількох штрихів.

Багато людей часто залишають прикрашання оселі до свята на останній день або навіть години. Якщо ви раптом вирішите до приходу гостей створити в будинку атмосферу страшного свята , загляньте в наші лайфхаки, перегляньте фото і можливо, ви надихнетеся на власні творчі ідеї.

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Як зробити прикраси на Геловін: лайфхаки

Лайфхак 1. Листя

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Просте осіннє листя послужить чудовою прикрасою на свято. Причому, виходить надзвичайно просто і дуже ефектно, одразу ж створюючи атмосферу Геловіну в кімнаті. Обмокніть листя в білу фарбу – це будуть привиди. А з чорної – з'являться вампіри. Намалюйте обличчя, і декор готовий.

Лайфхак 2. Свічки

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

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Над білою свічкою нагрійте восковий олівець червоного кольору і накапайте на поверхню. Такі криваві патьоки виглядають дуже страхітливо.

Лайфхак 3. Світильники

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Ось такі милі мумії виходять із баночок з-під улюбленого конфитюра . Зробіть кілька витків бинтом, приклейте очі, а всередині запаліть свічки таблетки.

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Лайфхак 4. Кажани

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Ці крилаті символи темряви – невичерпна тема для прикраси диявольських свят. Летючі миші вирізаються по трафарету із чорного паперу – чим більше, тим краще. Потім згинаються посередині. А прикрашати ними можна буквально все – від стелі і фіранок до келихів для спиртного.

Лайфхак 5. Очі

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Пропонуємо вам в містичну ніч оживити всі предмети в будинку і навіть на вулиці. Просто прикріпіть очі і посмішки на стіни, меблі, скатертину, двері і навіть кущі та дерева. Це виглядає ефектно.

Лайфхак 6. Вітражі

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Атмосферність Геловіну підкреслять вітражі на вікнах і дверях. Ви тільки уявіть, які тіні виходять від таких малюнків: вдень всередині будинку від сонця, а вночі, навпаки – на вулиці від кімнатного освітлення з вікон.

Лайфхак 7. Камін

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Вдома є камін? Навіть якщо немає, то обов'язково зробіть його із ящиків або пінопласту. А потім надійно заколотіть картонними дошками , щоб до вас не пробралися потойбічні монстри.

Лайфхак 8. Павук

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Сюрприз для арахнофобів , від якого кров холоне в жилах. Розтягніть нитки у вигляді павутиння на вході або поруч із ним. Якщо у вас є трохи більше часу, тоді можете випробувати себе в ролі павука і сплести павутину.

Лайфхак 9. Гарбуз

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Ось як можна зробити головний символ Геловіну за прискореною програмою. Склейте між собою кілька помаранчевих смужок для квілінгу . Посередині вони мають бути коротшими, а по краях – довшими. Зверху оформіть хвостик і розвісьте по кімнаті.

Раніше ми розповідали, як зробити фотозоні на Геловін: чортова дюжина креативних ідей.