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Як зробити годівницю для птахів: ТОП-10 чудових ідей з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
7 грудня, 16:34
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Підтримайте птахів у голодну зиму, і вони відгукнуться навесні, допомагаючи боротися зі шкідниками у ваших садах.
Як зробити годівницю для птахів
Як зробити годівницю для птахів / Фото: Колаж: Сьогодні

Зима – важкий час не лише для людей. Харчування часто не вистачає птахам , особливо якщо настає сніговий сезон. Дбаючи про пернатих, ви заодно можете оживити та прикрасити свою ділянку, яка взимку виглядає нудно і сумно.

Крім традиційного будиночка, існує ще багато цікавих та оригінальних рішень, як зробити й оформити пташині годівниці . Обов'язково залучайте дітей до творчого процесу, любові до природи та піклування про братів наших менших. А ми зібрали для вас багато фотографій.

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Готуючи птахам частування, не забувайте, що не вся їжа для них корисна . Вони зрадіють насінню і злакам, хлібним крихтам, ягодам, фруктам, подрібненим горіхам і навіть салу. Але не потрібно давати пернатим смажене насіння, солоні та копчені продукти.

Як зробити годівницю для птахів: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Гірлянди

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

Нанижіть частування на мотузку . Підійдуть шматочки фруктів, ягоди, попкорн, несолоне сало та інше частування. Розвісте отриману гірлянду на гілках, закріпивши кінці, щоб птахи не заплуталися у нитках.

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  • Лайфхак 2. Фрукти

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

Щоб довго не морочитися і не смітити, просто нанижіть фрукти на порожні гілки дерев. Вийде ошатний зимовий сад, до того ж привабливий для пернатих. Для зручності поїдання зробіть надрізи на твердих плодах.

  • Лайфхак 3. Пляшка

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

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З пластикового посуду можна зробити практичну годівницю за принципом невиливайки . Наповніть пляшку насінням. Біля горличка зробіть прорізи та прикрутіть ще тарілку, більшу за діаметром, ніж пляшка. В неї у міру опустіння висипатиметься корм.

  • Лайфхак 4. Кошики

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

Зі щільних половинок плодів виходять гарні та ситні кошики для птахів. Вам знадобляться гарбузики невеликого розміру, кокоси, а також апельсини або грейпфрути. Вийміть м'якоть, просмикніть з боків чотири нитки для більшої стійкості, насипте насіння і розвісьте на гілки.

  • Лайфхак 5. Картонні втулки

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

Циліндри від туалетного паперу , кухонних рушників та пергаменту часто бувають просто незамінними. Цього разу – як проста годівниця. Мучним або крохмальним клейстером обмажте втулку для липкості та обмокніть її в насіння. Вставте паличку, щоб птахам було де сидіти, і чіпляйте на гілку.

  • Лайфхак 6. Кришки

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

Ось така нескладна підвісна конструкція з непотрібних кришок захистить пташиний корм від намокання та снігу.

  • Лайфхак 7. Колготи

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

Старі колготи з великою сіткою можна добре застосувати для підживлення голодних пернатих. Насипте в них дрібне насіння, яке птахи зможуть виклеювати через дірочки.

  • Лайфхак 8. Тетрапак

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

Будиночок із тетрапака захистить і птахів, і корм від снігу. Достатньо зробити два отвори з боків і залишити бортики, щоби корм не висипався. А ще проробіть у дні кілька дірочок, щоб звідти могла витікати вода, що потрапила.

  • Лайфхак 9. Підвісні блоки

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

Скріпити корм, щоб він не розсипався, можна за допомогою розтопленого свинячого сала . Вставте всередину мотузку, яка послужить петелькою. Застигаючи, жир набуде потрібної вам форми. А синиці за таке частування подякують.

  • Лайфхак 10. Новорічна ялинка

Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest
Як зробити годівницю для птахів / Фото: pinterest

Вберіть ялинку у дворі не однією, а відразу кількома годівницями . Нехай свято настане не лише у людей, а й у пернатих. А ви зможете порадіти і гарній ялинці в саду за вікном, і радісному щебету ситих та задоволених життям птахів!

Раніше ми розповідали, як прикрасити страви на Новий рік Тигра 2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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