Як заощадити місце на сушарці білизни: корисні лайфхаки

Спекотного літнього дня випрана білизна сохне практично миттєво. І не має особливого значення, як вона розвішана. Але у менш жарку і більш сиру погоду питання сушіння білизни для багатьох стає актуальним, особливо в квартирі, де не так-то багато місця для цього процесу.
У малогабаритних приміщеннях зручно користуватися компактними сушарками, які розкладаються в потрібний момент, а коли не використовуються – просто забираються, звільняючи простір.
Якщо ви поки в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Головний показник, який допоможе правильно висушити білизну – це, звичайно ж, швидкість висихання. Чим швидше речі стануть сухими, тим менше вони будуть сиріти та накопичувати неприємний запах, тим приємніше буде їх носити.
Як економно розвісити білизну на сушарці: лайфхаки
- Лайфхак 1. Більше мотузок
Якщо ви користуєтеся компактною сушаркою, постарайтеся закріпити на ній додаткові мотузки, щоб повісити якомога більше речей. Існує безліч видів сушарок для білизни: підлогові зручні тим, що їх можна поставити в будь-яке місце, а стельові часто застосовують на балконі або у ванній – вони розташовуються високо і нікому не заважають.
- Лайфхак 2. Чергування
Широка річ, причеплена двома прищіпками на мотузці, посередині зазвичай провисає. Для економії місця в це "віконце" можна повісити якусь дрібноту: труси, шкарпетки, хусточки тощо.
- Лайфхак 3. Менше шарів
Важливо розташовувати білизна на мотузці якомога більш тонким шаром з мінімальною кількістю складок і заломів. Так вона буде менше торкатися речей, що висять по сусідству, і висохне швидше.
- Лайфхак 4. По всій довжині
Також не слід зсувати речі в купу – навпаки, розтягніть їх на мотузці по всій довжині. Це тільки здається, що багато білизни, густо навішаної на мотузку, заощадить вам місце. Таке прання буде сохнути довго і набуде не дуже приємного запаху.
- Лайфхак 5. Вішалки
Заощадити місце на невеликій мотузці допоможуть плечики. На них ви зможете повісити речі не вздовж по довжині сушарки, а перпендикулярно. Так поміститься набагато більше речей. А щоб вони не нагромаджувалися одна на одного, зафіксуйте їх прищіпками на мотузці.
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