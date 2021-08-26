Як прати тюль, щоб потім його не прасувати

Полегшене ручне прання і правильна сушка позбавить від необхідності прасувати фіранки і не допустить складок.

Як правильно прати тюль / Фото: Колаж: Сьогодні

Пральна машина значно полегшує процес прання, але після неї часто залишаються складки на тканині. Особливо якщо це об'ємні і легкі фіранки. А ось якщо затіяти грамотне ручне прання, то від стомлюючого процесу прасування можна відмовитися.

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До того ж, крім витрат часу, сил та енергії, праска може пошкодити тонку тканину. Висока температура негативно впливає на матеріал, а необережний рух гарячою праскою взагалі може призвести до появи пропалених ділянок.

Тут вже вам вибирати: трошки напружитися і випрати руками , але потім не прасувати тюль або ж закинути його в машинку, але потім довго стояти над дошкою для прасування. Ми поділимося лайфхаками, як за допомогою простого ручного прання делікатний тюль залишиться без некрасивих складок.

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Як прати тюль руками, щоб він не пом'явся: інструкція

Зніміть фіранки і струсіть на вулиці пил – так ви позбавитеся частини бруду на тюлі. Білий тюль за потреби замочіть у воді з відбілюючим засобом приблизно на півгодини.

Як прати тюль / Фото: Pinterest У великій таз або ванну (в залежності від розмірів фіранки) налийте теплу воду, приблизно 40°C . Додайте пральний порошок або рідкий миючий засіб для делікатних речей. Також можна додати засіб для виведення плям . Гарненько розмішайте воду до повного розчинення засобу і появи піни . Опустіть тюль у воду і залиште на 1-2 години, періодично перегортаючи тканину і злегка стискаючи її. Але сильно не тріть і не здавлюйте.

Як прати тюль / Фото: Pinterest Прополощіть тюль у воді з оцтом із розрахунку 50 мл 9%-го оцту на 5 л води . Міняйте воду доти, поки вона не стане прозорою . В останнє полоскання можна додати синьку – вона створить ефект білосніжної тканини. Дістаньте тюль із води, не віджимаючи , і розвісьте на вулиці або ж у квартирі над ванною, куди буде стікати вода.

Як прати тюль / Фото: Pinterest Потім сушіть тканину у добре провітрюваному місці (взимку – далеко від нагрівальних приладів). У теплу і суху пору року можна повісити трохи вологий тюль на карниз – він випрямиться під власною вагою.

Як прати тюль / Фото: Pinterest

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